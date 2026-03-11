ارائه خدمت به ۲۰۵ مادر باردار و زایمان کرده مهاجر در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا هنرور گفت: از آغاز بحران جنگ و به دنبال مهاجرت برخی مادران باردار و زایمان‌ کرده به استان از ۹ اسفند تا ۱۹ اسفند تعداد ۲۰۵ مادر تحت پوشش مراقبت‌های بهداشتی قرار گرفته‌اند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: این مراقبت‌ها توسط تیم‌های سلامت مستقر در خانه‌های بهداشت، پایگاه‌ های سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت استان انجام شده است.

وی ادامه داد: این مادران مهمان علاوه بر دریافت مراقبت‌های بهداشتی پیش از زایمان، در دوران پس از زایمان نیز از خدمات بهداشتی و پیگیری‌های مستمر بهره‌مند می‌شوند تا سلامت آن‌ها و نوزادان‌شان تضمین شود.

هنرور خاطرنشان کرد: تداوم مراقبت‌ها و پیگیری وضعیت مادران باردار مهمان به صورت شبانه‌روزی و حتی در ایام تعطیل در مراکز فعال استان ادامه دارد و تیم‌های سلامت در آماده‌باش کامل برای ارائه خدمات مورد نیاز این گروه از جمعیت هستند.

وی از همکاری مؤثر کارکنان شبکه‌های بهداشت شهرستان‌ها در اجرای برنامه‌های مراقبتی و ارائه خدمات انسان‌دوستانه به مادران آسیب‌پذیر تقدیر کرد.