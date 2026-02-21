به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی پیش از ظهر شنبه در هجدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری با اشاره به جایگاه این کارگروه به عنوان یکی از بازوهای فعال حمایت از تولید، اظهار کرد: خوشبختانه بخش عمده‌ای از پرونده‌ها در این کارگروه تعیین تکلیف شده و تلاش بر این است که در مدت باقیمانده نیز با تشکیل جلسات فوق‌العاده، مشکلات باقی‌مانده مرتفع شود.

وی با تأکید بر اینکه رضایتمندی مردم مهم‌ترین شاخص ارزیابی مدیران است، خواستار ارائه گزارشی کامل از فعالیت‌های کارشناسی و مصوبات کارگروه در جلسه آتی شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری خطاب به مسئولان ذی‌ربط تصریح کرد: برای جلسه آینده باید یک گزارش کامل و جامع تهیه شود که در آن مشخص باشد حاصل مصوبات چند طرح بوده، چه تعداد اجرایی و عملیاتی شده و چند واحد احیا یا تثبیت شده است.

مردانی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف از خروجی جلسات در افزایش اعتماد عمومی نقش اساسی دارد، افزود: میزان اشتغال صیانت‌شده و تعداد واحدهای احیا شده باید به صورت مستند به مردم عزیز گزارش داده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری، خواستار هم‌افزایی همه دستگاه‌ها با بانک‌ها شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: برای رفع موانع پیش‌رو نیازمند تعامل و انسجام بین‌بخشی هستیم تا بتوانیم مشکلات استان را حل و فصل کنیم.