۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۰

فلاح: بلند مرتبه‌ سازی از نیازهای اساسی گیلان است

رشت- نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به افزایش قیمت زمین در استان گفت: توسعه بلند مرتبه‌ سازی از نیازهای اساسی گیلان و باید پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فلاح پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در استانداری گیلان اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت زمین، ضرورت دارد سیاست‌های ساخت‌وساز متناسب با شرایط جدید تدوین شود.

وی با بیان اینکه ابتدا باید زیرساخت‌ها فراهم و سپس ساخت‌وساز آغاز شود، افزود: متأسفانه در برخی موارد روند موجود برعکس است و بدون آماده‌سازی بسترهای لازم، اقدام به توسعه شهری می‌شود که این مسئله موجب ناهمگونی در ساختار شهری و آسیب به منظر و زیبایی شهر شده است.

نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای طرح هادی تصریح کرد: این طرح در برخی مناطق چالش‌هایی برای مردم ایجاد کرده و نیازمند بازنگری و توجه جدی است.

فلاح با تأکید بر لزوم وحدت رویه میان مدیران اجرایی بیان کرد: علاوه بر موضوع جذب اعتبارات، گاهی برای انجام یک مسئولیت اجتماعی ماه‌ها معطلی ایجاد می‌شود که قابل قبول نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عدم همکاری برخی مدیران در بخش‌های مختلف جای تأسف دارد و برای پیشبرد امور استان، هماهنگی و تعامل بیشتری لازم است.

کد خبر 6755352

