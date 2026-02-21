۳۰۵ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی روستا در نطنز داوطلب شدند

محمد کیهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از روند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا در این شهرستان اظهار کرد: با خاتمه مهلت قانونی، مجموعاً ۳۰۵ نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای تابعه شهرستان نطنز ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۶۹ نفر آقا و ۳۶ نفر خانم هستند.

وی با اشاره به توزیع داوطلبان در بخش‌های مختلف شهرستان افزود: در بخش مرکزی، ۲۴۸ نفر شامل ۲۱۹ آقا و ۲۹ خانم ثبت‌نام کرده‌اند و در بخش امامزاده نیز ۵۷ نفر شامل ۵۰ آقا و ۷ خانم نام‌نویسی کرده‌اند.

فرماندار نطنز تأکید کرد: تمامی روستاهای شهرستان به حد نصاب لازم برای برگزاری انتخابات رسیده‌اند و هیچ روستایی فاقد شرایط قانونی برای تشکیل شعبه اخذ رأی نیست.

کیهانی روند ثبت‌نام را منطبق با دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور توصیف کرد و گفت: فرآیند ثبت‌نام داوطلبان در بازه زمانی مقرر، با همکاری هیأت‌های اجرایی و نظارت، بخشداران و عوامل اجرایی، در فضایی آرام، منظم و بدون هیچ‌گونه مشکل خاصی انجام شد.

وی مشارکت داوطلبان را نشانه‌ای از پویایی اجتماعی و اهتمام مردم روستاها به مشارکت در مدیریت محلی دانست و افزود: شوراهای اسلامی روستا از ارکان مهم تحقق مردم‌سالاری دینی و از عوامل مؤثر در توسعه متوازن و پایدار روستایی هستند.

فرماندار نطنز درباره مراحل آتی انتخابات نیز توضیح داد: بررسی صلاحیت داوطلبان مطابق جدول زمان‌بندی قانونی و در چارچوب ضوابط مقرر انجام خواهد شد و نتایج در موعد مقرر به اطلاع عموم خواهد رسید. تمامی مراحل انتخابات با رعایت کامل قانون، اصل بی‌طرفی، شفافیت و صیانت از حقوق داوطلبان پیگیری می‌شود.

کیهانی با قدردانی از تلاش تمامی عوامل اجرایی، هیأت‌های اجرایی و نظارت، بخشداران و کارکنان فرمانداری ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم، شاهد برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و باشکوه در سطح روستاهای شهرستان نطنز باشیم.