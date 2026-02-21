۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

ضیافت هزاران نفره افطار در حرم امیرالمومنین (ع)+ تصاویر

سفره افطار با حضور اقشار مختلف زائران و مجاوران در صحن حضرت زهرا (س) حرم امیرالمومنین (ع) برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغازین روزهای ماه مبارک رمضان، سفره افطاری در صحن مبارک حضرت زهرا (س) و در جوار حرم امیرالمومنین (ع) برپا شد.

در این ضیافت الهی صدها تن از زائران و مجاوران حرم امیرالمومنین (ع) بر سر سفره امیر مومنان، علی (ع) گردهم آمدند و خادمان آن حضرت در فضایی معنوی میزبان روزه داران از سنین مختلف و اقشار مختلف شدند

سنت افطاری در بین مسلمانان از سنت هایی است که سفارش زیادی به برپایی آن شده است. بسیاری از کشورهای مسلمان در ماه مبارک رمضان در کوی و برزن و مکان های مقدسی همچون مساجد و زیارتگاه ها اقدام به برپایی سفره های افطاری ساده و پذیرایی از روزه داران می کنند.

تصاویری از سفره افطاری در مجاورت حرم امیرالمومنین (ع) را می بینید.

سیده فاطمه سادات کیایی

