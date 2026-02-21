به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: تردد وسایل نقلیه در زمان اجرای عملیات از مسیر جایگزین آزادراه تهران - شمال انجام میشود.
وی اضافه کرد: این محدودیت تردد حدفاصل کرج تا شهرستانک و در کیلومتر ۱۸ تا ۳۰ اعمال میشود.
کرمی افزود: این محور تا ۱۸ اسفندماه سال جاری، از ساعت ۹ صبح تا ۱۴، در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه هر هفته به دلیل اجرای عملیات کارگاه جادهای در محدودههای خوزنکلا و پلیس راه سد کرج مسدود خواهد بود.
وی بیان کرد: این محدودیت شامل روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چندروزه نمیشود.
رئیس پلیس راه البرز خاطرنشان کرد: در مدت زمان اجرای عملیات، رانندگان میتوانند برای تردد از محور جایگزین آزادراه تهران - شمال استفاده کنند.
