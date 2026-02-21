  1. استانها
  2. هرمزگان
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

انبار کالاهای میلیاردی قاچاق در بندرعباس لو رفت

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از لو رفتن انبار کالاهای قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان بندر عباس روز گذشته در پی انجام کار اطلاعاتی از دپوی انواع کالای قاچاق در یکی از محلات شهر بندرعباس مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی با تشکیل تیمی مجرب به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این انبار تعداد ۱ هزار و ۷۲۸ عدد مکمل ورزشی - ۴۳۳ کیسه خواب تعداد ۱ هزار و ۵۹۵ ثوب انواع البسه و تعداد ۱۵۰ عدد انواع کیف و کمربند خارجی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این کالاهای قاچاق جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

کد خبر 6755465

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها