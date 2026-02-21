انبار کالاهای میلیاردی قاچاق در بندرعباس لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان بندرعباس روز گذشته در پی انجام کار اطلاعاتی از دپوی انواع کالای قاچاق در یکی از محلات شهر بندرعباس مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی با تشکیل تیمی مجرب به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این انبار تعداد یک هزار و ۷۲۸ عدد مکمل ورزشی، ۴۳۳ کیسه خواب تعداد ۱ هزار و ۵۹۵ ثوب انواع البسه و تعداد ۱۵۰ عدد انواع کیف و کمربند خارجی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این کالاهای قاچاق جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.