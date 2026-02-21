«شب آئین هنر و موسیقی» در پایتخت آغاز شد؛ شنیدن اعجاز موسیقی کُردها

به گزارش خبرنگار مهر، اولین برنامه از پروژه ویژه موسیقی نواحی «شب آئین هنر و موسیقی» با محوریت موسیقی نواحی مناطق کردنشین کشورمان شامگاه روز شنبه دوم اسفند ماه با اجرای گروه موسیقی «شمس» کردستان در حضور تعدادی از هنرمندان، کارشناسان و مدیران عرصه فرهنگ و هنر و میراث فرهنگی برگزار شد.

هوشنگ جاوید پژوهشگر شناخته شده موسیقی نواحی و مدیر هنری پروژه «شب آئین هنر و موسیقی» که قرار است در حوزه های مرتبط با صنعت گردشگری به صورت ماهانه میزبان مخاطبان و گردشگران باشد در ابتدای این مراسم ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این پروژه اظهار کرد: در برگزاری این رویداد افراد زیادی در حوزه های مرتبط با گردشگری و هتل‌داری همراه ما بودند که جا دارد از همه آنها قدردانی ویژه ای داشته باشم چرا که همه می دانیم در این شرایط برپایی این رویدادهای موسیقایی با چه مشکلات اقتصادی و سخت افزاری روبه‌رو است.

وی افزود: سابقه‌ اجرای موسیقی در مراکز توریستی و هتل ها دربرگیرنده یک تاریخ قدیمی است که درباره این نوع اجراها می توان به جست‌وجوهای زیادی رسید. البته که این روند با فراز و نشیب هایی هم همراه بود که می توان ساعت ها درباره آن کنکاش کرد. آنچه ما در این پروژه مد نظرمان بود معرفی جوانان هنرمند و استعدادهایی بود که فرصت عرض اندام ندارند و حالا می توانند در مراکز توریستی کارهای خود را فارغ از سلبریتی زدگی اجرا کنند.

این پژوهشگر با اشاره به دلایل انتخاب کردستان برای اولین دوره این پروژه گفت: موسیقی این منطقه مملو از جذابیت های مختلف موسیقایی است که یکی از آنها پرداخت به موسیقی معنوی است. در این مسیر خطه کردستان مشتمل بر همه شهرهای کردنشین دربرگیرنده جذاب ترین موسیقی های قدسی است به همین جهت تلاش کردیم در اولین گام اجراها را با موسیقی قدسی کردستان شروع کنیم.

سعید بشیری معاون فرمانداری استان تهران هم در این مراسم گفت: موضوع گردشگری یکی از مهم ترین اولویت‌های دولت در برنامه هفتم است به همین جهت ما تصمیم داریم با همراهی میراث فرهنگی استان تهران برنامه ریزی های جامعی را برای توسعه این حوزه در استان تهران انجام دهیم.

وی افزود: توجه تخصصی به موضوعات مرتبط با گردشگری یکی دیگر از اولویت‌های ما در استان تهران است به همین جهت موضوع موسیقی هم می تواند ذیل آنچه اشاره کردم در مسیر محوری فعالیت ها قرار گیرد ودر این راستا برگزاری این برنامه گام موثری به حساب می آید.

روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: ذخایر انسانی و فرهنگی ما بسیار زیاد اما ناشناخته است بنابراین ما نیازمند بازشناسی و تعامل دوباره با ظرفیت استان ها هستیم و امیدوارم این تعاملات به نتیجه ای برسد. این آشوب ها نتیجه گسست اجتماعی است و اگر رجوع کنیم به داشته های خودمان می توانیم به بسیاری مسائل پاسخ بدهیم. ما هم در مجلس شورای اسلامی هر کاری از دستمان بربیاید دریغ نمی کنیم.

در بخش پایانی برنامه گروه موسیقی «شمس» از استان کردستان به اجرای قطعاتی از موسیقی نواحی این منطقه از کشورمان پرداختند.