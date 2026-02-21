به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاحنژاد، با اشاره به برگزاری این پویش همزمان با سراسر کشور در بهمنماه و به همت سازمان بهزیستی کشور، اظهار کرد: پویش «سلام محله» در ایام دهه مبارک فجر در استان البرز آغاز شد و با هدف گسترش مشارکت اجتماعی، افزایش دسترسی عمومی به خدمات حمایتی، آموزشی و اجتماعی در سطح محلات و نیز تقویت سرمایه اجتماعی طراحی شده است.
وی افزود: این پویش تلاش دارد فرهنگ همکاری، همدلی و خدمتمحوری را در سطح محلات نهادینه کند و مردم را نهتنها بهعنوان دریافتکنندگان خدمات، بلکه بهعنوان شرکای فعال اجتماعی در مسیر ارتقای کیفیت زندگی درگیر سازد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز سه محور اصلی رویداد «سلام محله» را معرفی ظرفیتها و مکانهای محلهمحور، جذب و ثبتنام داوطلبان جدید و برگزاری برنامهها و مراسمهای مردمی دانست و تصریح کرد: این اقدامات با هدف تقویت ارتباط میان نهادهای حمایتی و جامعه محلی و افزایش سرمایه اجتماعی در حال اجراست.
فلاحنژاد همچنین از آمادگی بخش تعاون استان برای راهاندازی «تعاونیهای محلهیار» در چارچوب این پویش خبر داد و گفت: اساسنامه و دستورالعمل این تعاونیها در حال تدوین است و فرآیند شناسایی محلات هدف نیز در حال انجام است. وی تأکید کرد: نقشآفرینی مردم از طریق نهاد مدنی تعاون، یکی از کارآمدترین الگوها برای تحقق توسعه پایدار محلی به شمار میرود.
به گفته وی، تعاونیهای محلهیار با همکاری سازمان بهزیستی استان و با عضویت ساکنان، شاغلان، اصناف و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در محلات تشکیل خواهند شد و هدف اصلی آنها تحکیم مشارکت عمومی، تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در ادامه تأمین مایحتاج و نیازهای اساسی مردم، حمایت از کسبوکارهای خرد و خانگی، ارائه مشاورههای اجتماعی و آموزشی، خدمات اضطراری در شرایط بحرانی، مرمت بافتهای فرسوده و تاریخی و توسعه گردشگری سلامت را از جمله مأموریتهای پیشبینیشده برای تعاونیهای محلهیار عنوان کرد.
فلاحنژاد در پایان خاطرنشان کرد: پویش «سلام محله» نمونهای عینی از تحقق مشارکت عمومی مردم در مدیریت محلی است و میتواند زمینهساز ارتقای وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محلات و تقویت همبستگی محلهای در استان البرز باشد.
نظر شما