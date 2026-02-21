  1. استانها
  2. البرز
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

«سلام محله» نمونه‌عینی از تحقق مشارکت عمومی در مدیریت محلی است

کرج- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز پویش «سلام محله» را نمونه‌عینی از تحقق مشارکت عمومی مردم در مدیریت محلی دانست که می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای وضعیت اجتماعی محلات باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاح‌نژاد، با اشاره به برگزاری این پویش همزمان با سراسر کشور در بهمن‌ماه و به همت سازمان بهزیستی کشور، اظهار کرد: پویش «سلام محله» در ایام دهه مبارک فجر در استان البرز آغاز شد و با هدف گسترش مشارکت اجتماعی، افزایش دسترسی عمومی به خدمات حمایتی، آموزشی و اجتماعی در سطح محلات و نیز تقویت سرمایه اجتماعی طراحی شده است.

وی افزود: این پویش تلاش دارد فرهنگ همکاری، همدلی و خدمت‌محوری را در سطح محلات نهادینه کند و مردم را نه‌تنها به‌عنوان دریافت‌کنندگان خدمات، بلکه به‌عنوان شرکای فعال اجتماعی در مسیر ارتقای کیفیت زندگی درگیر سازد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز سه محور اصلی رویداد «سلام محله» را معرفی ظرفیت‌ها و مکان‌های محله‌محور، جذب و ثبت‌نام داوطلبان جدید و برگزاری برنامه‌ها و مراسم‌های مردمی دانست و تصریح کرد: این اقدامات با هدف تقویت ارتباط میان نهادهای حمایتی و جامعه محلی و افزایش سرمایه اجتماعی در حال اجراست.

فلاح‌نژاد همچنین از آمادگی بخش تعاون استان برای راه‌اندازی «تعاونی‌های محله‌یار» در چارچوب این پویش خبر داد و گفت: اساسنامه و دستورالعمل این تعاونی‌ها در حال تدوین است و فرآیند شناسایی محلات هدف نیز در حال انجام است. وی تأکید کرد: نقش‌آفرینی مردم از طریق نهاد مدنی تعاون، یکی از کارآمدترین الگوها برای تحقق توسعه پایدار محلی به شمار می‌رود.

به گفته وی، تعاونی‌های محله‌یار با همکاری سازمان بهزیستی استان و با عضویت ساکنان، شاغلان، اصناف و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در محلات تشکیل خواهند شد و هدف اصلی آن‌ها تحکیم مشارکت عمومی، تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در ادامه تأمین مایحتاج و نیازهای اساسی مردم، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی، ارائه مشاوره‌های اجتماعی و آموزشی، خدمات اضطراری در شرایط بحرانی، مرمت بافت‌های فرسوده و تاریخی و توسعه گردشگری سلامت را از جمله مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده برای تعاونی‌های محله‌یار عنوان کرد.

فلاح‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: پویش «سلام محله» نمونه‌ای عینی از تحقق مشارکت عمومی مردم در مدیریت محلی است و می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محلات و تقویت همبستگی محله‌ای در استان البرز باشد.

کد خبر 6755476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها