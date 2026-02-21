به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روند برنامهریزیهای فنی تیم ملی جودو، صبح امروز (شنبه ۲ اسفند) رشاد ممدف سرمربی تیم ملی به همراه ایوب رستمی مربی تیم، با حضور در محل فدراسیون جودو با آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون دیدار و گفتوگو کردند. این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت فنی و اجرایی تیم ملی و هماهنگی هرچه بیشتر میان کادر فنی و مدیریت فدراسیون برگزار شد.
در این دیدار، گزارشی از شرایط فعلی ملیپوشان، روند آمادهسازی اردوها و برنامههای تمرینی ارائه شد و طرفین درباره راهکارهای ارتقای سطح آمادگی فنی و بدنی ورزشکاران به تبادل نظر پرداختند.
همچنین برنامههای پیشرو تا زمان برگزاری رقابتهای ناگویا بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و درباره زمانبندی اردوها، اعزامها و حضور در تورنمنتهای تدارکاتی تصمیمگیری شد.
یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، هماهنگی در خصوص اعزامهای برونمرزی و فراهمسازی شرایط مطلوب برای حضور قدرتمند تیم ملی در میادین پیشرو بود.
نظر شما