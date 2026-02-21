  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

در نشست میراسماعیلی با ممدوف؛

برنامه‌های تیم ملی جودو تا بازی‌های آسیایی ناگویا بررسی شد 

سرمربی تیم ملی جودو ایران در دیدار با رئیس فدراسیون ضمن ارایه گزارشی از وضعیت ملی‌پوشان، برنامه زمان‌بندی اردوها و رویدادهای بین المللی تا بازی‌های آسیایی ناگویا را بررسی کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روند برنامه‌ریزی‌های فنی تیم ملی جودو، صبح امروز (شنبه ۲ اسفند) رشاد ممدف سرمربی تیم ملی به همراه ایوب رستمی مربی تیم، با حضور در محل فدراسیون جودو با آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون دیدار و گفت‌وگو کردند. این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت فنی و اجرایی تیم ملی و هماهنگی هرچه بیشتر میان کادر فنی و مدیریت فدراسیون برگزار شد.

در این دیدار، گزارشی از شرایط فعلی ملی‌پوشان، روند آماده‌سازی اردوها و برنامه‌های تمرینی ارائه شد و طرفین درباره راهکارهای ارتقای سطح آمادگی فنی و بدنی ورزشکاران به تبادل نظر پرداختند.

همچنین برنامه‌های پیش‌رو تا زمان برگزاری رقابت‌های ناگویا به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و درباره زمان‌بندی اردوها، اعزام‌ها و حضور در تورنمنت‌های تدارکاتی تصمیم‌گیری شد.

یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، هماهنگی در خصوص اعزام‌های برون‌مرزی و فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای حضور قدرتمند تیم ملی در میادین پیش‌رو بود.

کد خبر 6755493

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      11 0
      پاسخ
      ممدوف کاره ای نیست . همه کاره میراسماعیلی است .
    • NL ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      17 0
      پاسخ
      به زودی وزارت ورزش ورود میکنه به فدراسیون جودو
      • ناشناس IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
        2 0
        فقط فقط با استعفا میر اسماعیلی مسئله حل میشه وزارت ورزش کاری نمیکنه
    • US ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      4 0
      پاسخ
      جودو فقط توو حاشیه است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها