به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روند برنامه‌ریزی‌های فنی تیم ملی جودو، صبح امروز (شنبه ۲ اسفند) رشاد ممدف سرمربی تیم ملی به همراه ایوب رستمی مربی تیم، با حضور در محل فدراسیون جودو با آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون دیدار و گفت‌وگو کردند. این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت فنی و اجرایی تیم ملی و هماهنگی هرچه بیشتر میان کادر فنی و مدیریت فدراسیون برگزار شد.

در این دیدار، گزارشی از شرایط فعلی ملی‌پوشان، روند آماده‌سازی اردوها و برنامه‌های تمرینی ارائه شد و طرفین درباره راهکارهای ارتقای سطح آمادگی فنی و بدنی ورزشکاران به تبادل نظر پرداختند.

همچنین برنامه‌های پیش‌رو تا زمان برگزاری رقابت‌های ناگویا به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و درباره زمان‌بندی اردوها، اعزام‌ها و حضور در تورنمنت‌های تدارکاتی تصمیم‌گیری شد.

یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، هماهنگی در خصوص اعزام‌های برون‌مرزی و فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای حضور قدرتمند تیم ملی در میادین پیش‌رو بود.