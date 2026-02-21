۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

نشست معاون اول رئیس جمهور با کارشناسان درباره روند مذاکرات

نشست معاون اول رئیس جمهور با کارشناسان درباره روند مذاکرات

نشست معاون اول رئیس‌جمهوری با استادان و صاحبنظران روابط بین‌الملل درباره تحولات منطقه، روند مذاکرات و سناریوهای پیش‌رو، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در ادامه نشست‌های منظم با نخبگان، امروز معاون اول رئیس‌جمهور میزبان جمعی از اساتید و صاحب‌نظران روابط بین‌الملل بود؛ گفت‌وگویی درباره تحولات منطقه، روند مذاکرات و سناریوهای پیش‌رو. محور جلسه روشن بود: شنیدن تحلیل‌های متفاوت، صورت‌بندی راه‌حل‌های عملی و تبدیل نگاه کارشناسی به ورودی تصمیم‌سازی‌های دولت. این مسیرِ گفت‌وگو، مستمر و جدی ادامه دارد.»

رامین عبداله شاهی

