نشست معاون اول رئیس جمهور با کارشناسان درباره روند مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در ادامه نشست‌های منظم با نخبگان، امروز معاون اول رئیس‌جمهور میزبان جمعی از اساتید و صاحب‌نظران روابط بین‌الملل بود؛ گفت‌وگویی درباره تحولات منطقه، روند مذاکرات و سناریوهای پیش‌رو. محور جلسه روشن بود: شنیدن تحلیل‌های متفاوت، صورت‌بندی راه‌حل‌های عملی و تبدیل نگاه کارشناسی به ورودی تصمیم‌سازی‌های دولت. این مسیرِ گفت‌وگو، مستمر و جدی ادامه دارد.»