لرستان در مدار توسعه؛ روایت سفر دو روزه پزشکیان به لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سفر استانی رئیس‌جمهور به لرستان، نوزدهمین مقصد از سلسله سفرهای دولت وفاق ملی بود؛ سفری که نه صرفاً یک حضور تشریفاتی، بلکه تلاشی برای پیوند دادن سیاست‌گذاری کلان با واقعیت‌های میدانی یک استان تاریخی اما محروم تلقی می‌شود. لرستان، استانی با ظرفیت‌های طبیعی، انسانی و فرهنگی گسترده، سال‌ها با چالش‌هایی چون بیکاری، عقب‌ماندگی زیرساختی و ناتمام ماندن پروژه‌های کلان دست و پنجه نرم کرده است.

در چنین بستری، سفر رئیس‌جمهور به این استان، حامل پیام‌های چندلایه بود: از عدالت منطقه‌ای گرفته تا تمرکز بر احیای تولید و سرمایه اجتماعی.

بخش اول، ورود به خرم‌آباد؛ پیام‌های آغازین

کاروان دولت بعد ازظهر چهار شنبه وارد خرم‌آباد شد؛ شهری که نماد هویت تاریخی لرستان است. استقبال رسمی مسئولان استانی و دیدارهای اولیه، با تأکید بر رویکرد «شنیدن بی‌واسطه مطالبات مردم» آغاز شد.

رئیس‌جمهور در نخستین اظهارات خود بر چند محور تأکید کرد: توسعه باید متوازن باشد،تمرکزگرایی مانع پیشرفت استان‌هاست،‌ دولت تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری خواهد بود و عدالت آموزشی و اقتصادی در اولویت قرار دارد. این چارچوب مفهومی، شالوده تصمیمات بعدی سفر را شکل داد.

بخش دوم، اقتصاد در اولویت؛ نشست با سرمایه‌گذاران

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سفر، نشست با فعالان اقتصادی، کارآفرینان، صنعتگران و کشاورزان بود. لرستان با وجود منابع آبی، زمین‌های حاصلخیز و موقعیت جغرافیایی مناسب، همچنان از نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشور رنج می‌برد. مسایل مطرح‌شده در این نشست کمبود سرمایه در گردش، مشکلات نظام بانکی،‌ فرسودگی برخی واحدهای صنعتی، عدم تکمیل شهرک‌های صنعتی و مهاجرت نیروی انسانی متخصص بود که رئیس‌جمهور در این نشست بر سه سیاست کلیدی تأکید کرد:

۱- احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال

۲- افزایش دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی

۳- تکمیل زیرساخت‌های صنعتی و حمل‌ونقل

بخش سوم، افتتاح سد کمندان و خط تولید دارویی

در جریان سفر استانی پزشکیان به لرستان، دو پروژه مهم به بهره‌برداری رسید:

افتتاح سد کمندان لرستان

سد کمندان پس از ۲۱ سال تکمیل شد و با هدف تأمین آب آشامیدنی برای شهرهای ازنا و الیگودرز و آبیاری ۴۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی افتتاح شد. این پروژه زیرساختی، امنیت آبی شرق لرستان را تضمین خواهد کرد.

افتتاح خط تولید دارویی در کارخانجات اکسیر

خط تولید دو منظوره آمپول و ویال تزریقی در کارخانجات داروسازی اکسیر افتتاح شد. این خط تولید با ظرفیت ۸۰۰۰ ویال در ساعت، به تأمین داروهای استریل و رفع کمبودهای دارویی کشور کمک خواهد کرد. همچنین از انسولین گلارژین تولید داخل رونمایی شد.

بخش چهارم، عدالت آموزشی؛ توسعه از مدرسه آغاز می‌شود

نشست «نهضت توسعه عدالت آموزشی» یکی از برنامه‌های محوری سفر بود. در این جلسه، وضعیت مدارس فرسوده، کمبود فضاهای آموزشی در مناطق روستایی و نابرابری دسترسی به امکانات آموزشی بررسی شد.

نکات برجسته این بخش تأکید بر کاهش فاصله آموزشی مناطق شهری و روستایی،‌ نوسازی مدارس فرسوده،‌ مشارکت خیرین مدرسه‌ساز،‌ هوشمندسازی کلاس‌ها و ارتقای کیفیت آموزشی بود.

رئیس‌جمهور عدالت آموزشی را زیربنای عدالت اجتماعی دانست و اعلام کرد که بخشی از اعتبارات عمرانی مصوب، به‌طور مستقیم به این حوزه اختصاص خواهد یافت.

بخش پنجم، سرمایه اجتماعی؛ دیدار با نخبگان و فعالان فرهنگی

در نشست با دانشگاهیان، فعالان اجتماعی و فرهنگی، بحث توسعه صرفاً اقتصادی نبود. موضوع سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و هویت بومی لرستان در مرکز گفتگوها قرار گرفت.

لرستان استانی با پیشینه فرهنگی عمیق و ظرفیت‌های هنری و تاریخی قابل توجه است. فعالان فرهنگی خواستار تقویت زیرساخت‌های فرهنگی،‌ توجه به گردشگری تاریخی،‌ حمایت از تولیدات فرهنگی بومی و مشارکت جوانان در مدیریت استان شدند.

رئیس‌جمهور نیز تأکید کرد توسعه بدون مشارکت مردم و نخبگان امکان‌پذیر نیست.

پزشکیان همچنین بر ضرورت بازگشت به گفت‌وگوی علمی و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، حل مسایل کشور را مستلزم رویکردی عالمانه، مشارکتی و تدریجی دانست و تصریح کرد: هیچ راه‌حل جادویی برای درمان فوری مشکلات وجود ندارد و باید با هم‌افزایی و پرهیز از نزاع، مسیر اصلاح را هموار کرد.

بخش ششم، شورای برنامه‌ریزی و توسعه؛ قلب تصمیم‌سازی

روز دوم سفر، نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برگزار شد؛ جلسه‌ای که خروجی مالی و اجرایی سفر در آن نهایی شد.

اهم مصوبات مالی شامل اعتبارات عمرانی مستقیم به ارزش حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های راه‌سازی، توسعه شبکه آب و فاضلاب،‌ ارتقای زیرساخت‌های درمانی،‌ تکمیل پروژه‌های آموزشی و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی.

تسهیلات بانکی به ارز بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان برای رونق تولید و حمایت از بخش خصوصی.

پروژه‌های شاخص شامل تخصیص اعتبار ویژه برای سد معشوره،‌ توسعه زیرساخت‌های آبی و حمایت از صنایع تبدیلی کشاورزی.

در مجموع، برآورد منابع پیش‌بینی‌شده به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که از سهم متعارف استان‌ها بالاتر است و نشانه تمرکز ویژه دولت بر لرستان محسوب می‌شود.

رئیس‌جمهور کشور در این جلسه به بررسی مشکلات موجود و ضرورت اصلاحات در سطح مدیریتی استان پرداخت و ضمن تأکید بر نقش مدیران در حل مشکلات، اظهار داشت که حل مشکلات مردم باید اولویت اصلی مدیران باشد و این مسئله از نظر اعتقادی و ارزشی اهمیتی مشابه به انجام واجبات دارد.

پزشکیان با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات بدون اتکا به منابع مالی اضافی، تأکید کرد که اصلاح رفتار مدیران و احترام به مردم، نخستین گام در مسیر بهبود شرایط است.

رئیس‌جمهور بر لزوم اصلاح روندها، اولویت‌بندی پروژه‌ها و تخصیص منابع محدود تأکید کرد و گفت که دولت باید با همان امکانات موجود تصمیم‌گیری کند. پزشکیان همچنین به ظرفیت‌های گردشگری استان اشاره کرد و خواستار استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها با همکاری مدیران استان شد.

بخش هفتم،‌ نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی؛ تأکید بر اهمیت نقش نهادهای مردمی

رئیس جمهور در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان، بر لزوم اصلاحات در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در بخش بهداشت و درمان تأکید کرد و با اشاره به وضعیت اعتبارات حوزه سلامت، خاطرنشان ساخت که مشکل اصلی در این بخش، کمبود منابع مالی نیست بلکه نیاز به بازنگری در نحوه مدیریت هزینه‌ها است. به گفته رئیس‌جمهور، باید منابع به‌درستی صرف تقویت خدمات درمانی و پرسنل شود و از هزینه‌های جانبی و غیرضروری کاسته شود.

پزشکیان همچنین بر اهمیت نقش نهادهای مردمی، به ویژه مساجد، در ایجاد ارتباط مؤثر با مردم تأکید کرد و گفت که مساجد باید پناهگاه مردم و محلی برای رسیدگی به دغدغه‌های آن‌ها باشند. رئیس‌جمهور با اشاره به آموزه‌های حضرت علی علیه‌السلام، به اهمیت عدالت، تواضع و خدمت‌محوری در حکمرانی اشاره کرده و بر لزوم تقویت روابط مسئولان با مردم و همدلی اجتماعی تأکید کرد.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های اصلاح در استان لرستان، از آمادگی دولت برای همکاری و اصلاح مشکلات موجود با مشارکت همگانی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که با همکاری جمعی، شرایط به سمت بهبود حرکت کند. (مشروح)

بخش هشتم، تحلیل راهبردی سفر؛ گزارش به مردم

رئیس‌جمهور در پایان سفر دو روزه دولت وفاق ملی به لرستان، در گفت‌وگوی تلویزیونی به تشریح دستاوردهای این سفر پرداخت و از انجام کارهای کارشناسی گسترده و نشست‌های متعدد با مسئولان و کارشناسان استان برای بررسی مشکلات و اولویت‌ها خبر داد. در این سفر، دولت برای نخستین‌بار میزان حمایت‌ها و کمک‌های خود را بر اساس ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی استان، با رقمی مشخص تعیین کرده است.

پزشکیان اعلام کرد که برای اجرای پروژه‌های مختلف در لرستان نزدیک به ۲۹ هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی در نظر گرفته شده و همچنین بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به‌منظور توسعه استان پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و ۲۱۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف نیز برای استان فراهم آمده است.

رئیس جمهور همچنین بر لزوم مدیریت راهبردی منابع آب در استان تأکید کرد و افزود که با وجود منابع آبی زیاد، استان همچنان با تنش آبی مواجه است. برای رفع این چالش، دولت به‌دنبال تهیه نقشه جامع مدیریت آب برای استان است. پزشکیان همچنین به ظرفیت‌های گردشگری لرستان اشاره کرده و بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگران تأکید کرد.

رئیس جمهور از اقدامات دولت در زمینه عدالت آموزشی، از جمله رفع مشکل مدارس کپری، و تلاش برای کاهش محرومیت‌ها در استان سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که با همکاری مردم و مسئولان، لرستان در مسیر توسعه شتابان‌تر حرکت کند.

جمع بندی

سفر به لرستان پیام روشنی در زمینه عدالت منطقه‌ای داشت. دولت تلاش کرد نشان دهد توسعه تنها محدود به استان‌های برخوردار نیست. پیام اقتصادی آن با تمرکز بر احیای تولید و تسهیلات بانکی نشان‌دهنده اولویت اشتغال‌زایی است. پیام اجتماعی آن مبنی بر عدالت آموزشی و مشارکت نخبگان، نشان‌دهنده نگاه فرابخشی دولت به توسعه است و پیام اجرایی آن نیز با توجه به حجم اعتبارات مصوب، سفر را از سطح نمادین فراتر برده است؛ اما تحقق آن منوط به تأمین منابع و نظارت دقیق است.