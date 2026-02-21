به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت یادداشتی با عنوان «رمضان؛ موسم آشتی دل‌ها و ترمیم فاصله‌ها» منتشر کرد.

سخنگوی دولت در یادداشت خود آورده است: جامعه‌ای که از گفت‌وگو فاصله بگیرد، آرام‌آرام از یکدیگر نیز فاصله می‌گیرند. در روزگاری که نگرانی‌ها، سوءتفاهم‌ها و خشم بر ذهن و دل بخشی از مردم سایه انداخته است، بیش از هر زمان دیگری به فرصتی برای توقف، تأمل و بازسازی اعتماد نیاز داریم. ماه مبارک رمضان می‌تواند چنین فرصتی باشد؛ موسمی برای بازگشت به اخلاق، همدلی و شنیدن یکدیگر.

رمضان تنها یک مناسبت عبادی در تقویم نیست؛ فرصتی است برای بازگشت به خویشتن، بازاندیشی در رفتارها و بازسازی پیوندهایی که شاید در گذر روزگار، کم‌رنگ یا آسیب‌دیده باشند. رمضان ماه گفت‌وگو با خداست؛ اما در عین حال ماه گفت‌وگو با مردم نیز هست؛ ماهی که می‌تواند دل‌ها را به هم نزدیک‌تر کند و غبار کدورت‌ها را از چهره جامعه بزداید.

در شرایطی که جامعه ما روزهای پرچالشی را پشت سر گذاشته است، بیش از هر زمان دیگری به روح جمعی آرام، شنوا و مهربان نیاز داریم. گلایه‌های انباشته، خشم و فاصله‌هایی که میان برخی از مردم و مسئولان شکل گرفته، واقعیت‌هایی هستند که نمی‌توان از کنارشان بی‌تفاوت عبور کرد. رمضان، یادآور این حقیقت است که هیچ جامعه‌ای با بی‌اعتنایی به احساسات مردم به آرامش پایدار نمی‌رسد. از این منظر، روزه تمرین همدلی نیز هست. وقتی انسان طعم گرسنگی و تشنگی را می‌چشد، رنج دیگران را عمیق‌تر درک می‌کند. این تجربه مشترک می‌تواند مبنایی برای فهم متقابل در سطحی وسیع‌تر باشد؛ فهمی که سیاست‌گذاری و اداره کشور به آن نیاز دارد. ما به‌عنوان خادمان مردم وظیفه داریم صدای جامعه را بشنویم؛ نه فقط در موسم انتخابات یا بحران، بلکه در همه سال. رمضان فرصتی است برای تأکید دوباره بر این مسئولیت.

دولت باور دارد که کاهش فاصله‌ها، تنها با سخن‌گفتن ممکن نیست؛ بلکه نیازمند شنیدن است؛ شنیدن بی‌واسطه، بدون پیش‌داوری و صادقانه. در ماهی که قرآن، کتاب هدایت و گفت‌وگو نازل شده است، شایسته است فرهنگ گفت‌وگو در جامعه تقویت شود. اختلاف‌نظرها طبیعی است، اما می‌توان آنها را در چهارچوب احترام و منافع ملی مدیریت کرد. جامعه‌ای که در آن کانال‌های ارتباطی مسدود شود، به‌تدریج دچار سوءتفاهم و بی‌اعتمادی خواهد شد.

رمضان همچنین ماه بخشایش است. همان‌گونه که از خداوند طلب عفو می‌کنیم، باید ظرفیت عفو و مدارا را در روابط اجتماعی خود نیز تقویت کنیم. هیچ‌یک از ما، چه در جایگاه مسئولیت و چه در مقام شهروندی، بی‌خطا نیستیم. پذیرش خطا، اصلاح مسیر و تلاش برای جبران نشانه ضعف نیست؛ بلکه علامت بلوغ و صداقت است. جامعه‌ای که فرهنگ عذرخواهی و اصلاح را بپذیرد، سریع‌تر از زخم‌ها عبور می‌کند. ما می‌دانیم که بخشی از نارضایتی‌ها ریشه در دشواری‌های اقتصادی و معیشتی دارد. فشارهای تورمی، نگرانی‌های شغلی و دغدغه آینده، بار سنگینی بر دوش خانواده‌ها گذاشته است. دولت خود را موظف می‌داند با سیاست‌های منسجم و واقع‌بینانه برای کاهش این فشارها تلاش کند. اما در کنار اقدامات اقتصادی به ترمیم سرمایه اجتماعی نیز نیازمندیم؛ سرمایه‌ای که با اعتماد، صداقت و شفافیت تقویت می‌شود.

رمضان ماه سفره‌های مشترک است. سفره‌ای که فقیر و غنی را در کنار هم می‌نشاند و یادآور می‌شود که سرنوشت ما به هم گره‌خورده است. ایران ما، خانه مشترک همه ماست؛ با هر سلیقه، گرایش و نگاه. تقویت همبستگی ملی نه یک شعار سیاسی، بلکه ضرورتی برای عبور از چالش‌هاست. هیچ اصلاحی بدون همراهی مردم به ثمر نمی‌نشیند و هیچ همراهی‌ای بدون اعتماد شکل نمی‌گیرد. در این ماه نور و رحمت، از همه هموطنان عزیز دعوت می‌کنم که فرصت گفت‌وگو، همدلی و بازسازی اعتماد را مغتنم بشماریم. بیایید به جای تعمیق شکاف‌ها بر مشترکات تأکید کنیم و به‌جای بازتولید خشم راهی برای شنیدن و شنیده‌شدن بیابیم. دولت نیز خود را متعهد می‌داند مسیر گفت‌وگو با جامعه را تقویت کند و در تصمیم‌گیری‌ها، صدای مردم را محور قرار دهد.

رمضان می‌تواند آغاز فصلی تازه باشد؛ فصلی برای آشتی دل‌ها، کاستن از فاصله‌ها و زدودن خشم‌ها. امید که در سایه این ماه مبارک جامعه‌ای آرام‌تر، منسجم‌تر و امیدوارتر بسازیم؛ جامعه‌ای که در آن کرامت انسان‌ها حفظ شود و آینده، روشن‌تر از گذشته پیش روی‌مان قرار گیرد.