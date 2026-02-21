۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

قطع موقت گاز در فلاورجان؛ شهروندان تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، روابط‌عمومی شرکت گاز استان اصفهان از قطع موقت جریان گاز در برخی مناطق شهرستان فلاورجان به‌دلیل انجام تعمیرات شبکه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، جریان گاز در شهر کلیشاد و سودرجان، محله جعفرآباد فلاورجان و مسیرهای منتهی به آن روز یکشنبه ۳ اسفندماه از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ قطع خواهد بود.

همچنین در شهر بوستان زر و روستاهای زفره، محمدیه، جیلاب، بجگرد، اردال، فیلورجان، شمس‌الدین و مسیرهای منتهی به این مناطق، قطع گاز در روز دوشنبه ۴ اسفندماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰اعمال می‌شود.

روابط‌عمومی شرکت گاز استان اصفهان با عذرخواهی از شهروندان، از مشترکان خواست: در مدت زمان قطع گاز، نکات ایمنی را رعایت کرده و تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند.

