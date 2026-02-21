احمدی سنگر: رضایت مردم باید محور تصمیمات مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی سنگر ظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان گیلان با تأکید بر اینکه همه مسئولان در هر سه قوه خادم مردم هستند، خواستار قرار گرفتن رضایت مردم محور تصمیمگیریها شد و اظهار کرد: هیچ اقدامی نباید موجب افزایش مشکلات معیشتی و اجتماعی شود.
احمدی سنگر با اشاره به معضل سراوان، خواستار جمعبندی نهایی و پایان این بحران شد و گفت: همه مدیران باید پای کار بیایند تا از ایجاد بستر سوءاستفاده دشمنان و تکرار تنشهای اجتماعی جلوگیری شود.
وی همچنین با انتقاد از برخی تصمیمات اخیر در سنگر، به تخریب محل فعالیت جوانان اشاره کرد و افزود: در شرایطی که کشور با چالش بیکاری مواجه است، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که فرصتهای اشتغال محدود جوانان را از بین ببرد.
نماینده مردم رشت و خمام تأکید کرد: گزارش کارشناسان درباره استحکام بنا و فعالیت واحدهای صنفی باید مورد توجه قرار گیرد و رسانهها و دستگاههای نظارتی ابعاد این موضوع را بررسی کنند تا حقوق مردم و فعالان اقتصادی تضییع نشود.
احمدی سنگر با قدردانی از پیگیریهای فرمانداری و استانداری گیلان در مدیریت برخی تنشها، تصریح کرد: مسئولان باید با همافزایی و گفتوگو مسائل را حل کنند و از تصمیمات شتابزده که پیامدهای اجتماعی دارد، پرهیز شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه همه مدیران ایجاد بستر اشتغال، کاهش دغدغههای معیشتی و تقویت امید اجتماعی است و پیگیری مطالبات مردم تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
