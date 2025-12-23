به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی سنگر عصر سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به نامه سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اظهار کرد: برخی مراکز از جمله سیلوها و نیروگاه‌های برق به دلیل نقش مستقیم در امنیت غذایی، پایداری انرژی و ملاحظات اجتماعی و امنیتی، از حساسیت و اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند.

وی افزود: واگذاری چنین مراکز راهبردی به بخش خصوصی، بدون لحاظ کردن همه ابعاد امنیتی و اجتماعی، می‌تواند تبعات منفی و پیامدهای جبران‌ناپذیری برای استان به همراه داشته باشد و در شرایط فعلی به مصلحت مردم و منافع عمومی نیست.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار می‌رود سازمان خصوصی‌سازی و دستگاه‌های مسئول در خصوص واگذاری سیلوها و نیروگاه‌های برق با دقت و وسواس بیشتری عمل کرده و نسبت به تصمیمات اتخاذشده تجدیدنظر جدی صورت گیرد.

احمدی‌سنگر با تأکید بر ضرورت صیانت از زیرساخت‌های حیاتی استان گیلان خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره مراکز حساس باید با نگاه ملی، امنیت‌محور و با اولویت منافع مردم انجام شود و نتیجه بررسی‌ها به صورت شفاف اعلام گردد.