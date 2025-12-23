  1. استانها
  2. گیلان
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۱۱

احمدی‌: واگذاری نیروگاه‌های برق گیلان نیازمند تجدیدنظر جدی است

رشت- نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت اجتماعی و امنیتی مراکز حیاتی در استان گفت: واگذاری سیلو و نیروگاه‌های برق گیلان نیازمند تجدید نظر جدی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی سنگر عصر سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به نامه سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اظهار کرد: برخی مراکز از جمله سیلوها و نیروگاه‌های برق به دلیل نقش مستقیم در امنیت غذایی، پایداری انرژی و ملاحظات اجتماعی و امنیتی، از حساسیت و اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند.

وی افزود: واگذاری چنین مراکز راهبردی به بخش خصوصی، بدون لحاظ کردن همه ابعاد امنیتی و اجتماعی، می‌تواند تبعات منفی و پیامدهای جبران‌ناپذیری برای استان به همراه داشته باشد و در شرایط فعلی به مصلحت مردم و منافع عمومی نیست.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار می‌رود سازمان خصوصی‌سازی و دستگاه‌های مسئول در خصوص واگذاری سیلوها و نیروگاه‌های برق با دقت و وسواس بیشتری عمل کرده و نسبت به تصمیمات اتخاذشده تجدیدنظر جدی صورت گیرد.

احمدی‌سنگر با تأکید بر ضرورت صیانت از زیرساخت‌های حیاتی استان گیلان خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره مراکز حساس باید با نگاه ملی، امنیت‌محور و با اولویت منافع مردم انجام شود و نتیجه بررسی‌ها به صورت شفاف اعلام گردد.

کد خبر 6699842

