احمدی سنگر: مردم رشت در تمام لحظات پای کار انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا احمدی سنگر شامگاه پنجشنبه با حضور در قرارگاه رسانه ای شهید نائینی در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پنجاه و چهارمین شب مردم در خیابان‌ها، اظهار کرد: ملت بزرگ ایران، به ویژه مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه رشت، در میدان شهدای ذهاب حاضر شدند.

احمدی با اشاره به نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در انتقال پیام حضور مردم، تصریح کرد: رسانه یک معنا یعنی رساندن و انتقال اخبار واقعی و درست به مردم. در همان دفاع مقدس، چه دفاع مقدس اول و چه دفاع مقدس دوم که ۱۲ روز به طول انجامید، رسانه‌ها در انتقال اخبار و اطلاع‌رسانیِ مربوط به جنگ و همچنین حضور مردم در میدان‌های مکرر در خیابان‌های کشور، به ویژه میدان شهدای ذهاب، بسیار تأثیرگذار بودند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با تمجید از عملکرد رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه رسانه‌های استان گیلان، خاطرنشان کرد: در رأس این مجموعه، سردار محمدعلی نائینی عزیز قرار دارد و همواره در میدان بود و وقایع و اتفاقات و نظرات مردم را می‌رساند. مردم به رسانه جمهوری اسلامی ایران اطمینان خاطر دارند.

مردم با ۳ پیام در خیابان‌ها حاضر می‌شوند

احمدی با تحلیل پیام‌های حضور پنجاه و چهارمین شب مردم در خیابان‌ها، گفت: مردم چند پیام اصلی دارند. اولین پیام این است که در این خیابان‌ها مردم آمده‌اند بگویند ما عزادار رهبر شهیدمان، فرماندهان و دانشمندانمان هستیم، ولی نباید و نخواهد این عزاداری در ما چنان تأثیر بگذارد که ما محزون شویم و دشمن سوءاستفاده کند. اجازه سوءاستفاده را نمی‌دهیم.

وی دومین پیام را تجدید بیعت با رهبری دانست و افزود: مردم هر شب می‌آیند تا با رهبر معظم انقلاب بیعتی دوباره داشته باشند و بگویند ما تا پای جان پای انقلاب و ولایت ایستاده‌ایم. هر فرمان و امر و دستوری که رهبر معظم انقلاب داشته باشند، با جان و دل می‌پذیریم و تا زمانی که ایشان بفرمایند، میدان را خالی نمی‌کنیم.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به پیام خط مقدمی مردم تصریح کرد: سومین پیام مردم به نیروهای مسلح، خط مقدم و میدان است که می‌گویند: شما میدان را داشته باشید، ما هم خیابان‌ها را محکم نگه می‌داریم و اجازه نمی‌دهیم برخی مزدوران و خائنان داخلی از این فرصت سوءاستفاده کنند و ذهن سربازان و افسران و نیروهای مسلح ما را به خود مشغول کنند.

تشکر از رسانه‌ها و هشدار به دشمنان

احمدی در ادامه ضمن تشکر از همه مردم عزیز که همیشه در صحنه محکم ایستاده‌اند، گفت: از همه رسانه‌های عزیزی که در طول این مدت تمام شب‌ها و روزها در تمام لحظات آنلاین و برخط آمدند و گزارش‌ها را به مردم و کشورها رساندند، به نوبه خود بسیار سپاسگزارم.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس در پایان خطاب به دشمنان این مرز و بوم تأکید کرد: ما بارها اعلام کردیم شروع‌کننده جنگ هرگز نبودیم و نخواهیم بود، ولی در پاسخ به کسانی که به ما حمله کنند، پاسخ ما کوبنده، شکننده، تخریب‌کننده، نابودکننده و پشیمان‌کننده خواهد بود.