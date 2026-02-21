ثبت ۱۲ محوطه تاریخی خراسان رضوی در فهرست آثار ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی اظهار کرد: در جلسه اخیر شورای ملی ثبت میراث فرهنگی غیر منقول کشور، پرونده پیشنهادی ثبت دوازده محوطه تاریخی بسیار ارزشمند استان خراسان رضوی، ارائه و ثبت آن در فهرست آثار ملی،مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت شناخت، مستند سازی و ثبت ملی میراث‌فرهنگی منقول افزود: شمال شرق ایران به عنوان یکی از مناطق مهم در شناخت محوطه‌های تاریخی، از جایگاه ویژه‌ای خراسان در مطالعه و تدوین نقشه باستان شناختی فلات ایران برخوردار است.

در ادامه محمود طغرایی، رئیس اداره ثبت و حریم آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی خراسان رضوی در خصوص اهمیت ثبت ملی آثار غیر منقول اخیر در فهرست ملی کشور اظهار کرد: محوطه هایی که اخیرا ثبت شده، از نظر پیشینه از دوران پارینه سنگی کهن با بیش از هشتصدهزارسال پیش تا دوران میانی اسلامی،متغییر هستند که خود گویای تنوع شواهد محوطه های موجود است.

رئیس اداره ثبت و حریم آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی خراسان رضوی افزود: دفتر ثبت آثار ملی استان در راستای ایجاد ساز و کاری قانونی برای حفاظت کارآمدتر از این محوطه‌ها به تهیه پرونده ثبتی بخشی از این محوطه‌ها از جمله محوطه‌های بغبغو، چاهک(۱)، پل گزی ۱ و ۲ اقدام ورزید که در این میان محوطه بغبغو با صنعتی ساطور محور به پارینه سنگی قدیم با قدمتی بیش از ششصد هزار سال، قابل انتساب است و محوطه‌های چاهک یک، پل گزی ۲ به فراپارینه سنگی و محوطه پل گزی ۲ به پارینه سنگی میانی قابل انتساب هستند. ثبت ملی این محوطه ها این امکان را فراهم خواهد ساخت تا به شناساندن هر چه بیشتر جایگاه کشف رود در تطور فرهنگی گروه های انسانی عصر پارینه سنگی در فلات ایران کمک نماییم و مبنایی برای مطالعات تخصصی آتی گردد.

وی ادامه داد: در این جلسه علاوه بر مجموعه‌های پارینه سنگی کشف رود محوطه چنارک ۴ که به دوره نوسنگی قابل انتساب است نیز ثبت ملی شد، همچنین محوطه‌های حاجی‌آباد جوین با دیرینگی عصر پارینه سنگی میانی، محوطه کهنه قلعه نوباغ، تپه بیابان تایباد، تپه اش پایین باخرز، تپه کهنه قلعه کهنه فرود قوچان، تپه یساقی ۲ و تپه قره جقه قوچان نیز در این جلسه به ثبت رسید که مجموع محوطه هایی که در پایان تایید شد و به ۱۲ اثر رسید.

طغرایی ابراز امیدواری کرد با ثبت ملی آثار تاریخی سطح استان بتوان چارچوب قانونی لازم را برای نگهداری و حفظ این آثار ایجاد کرد.