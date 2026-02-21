سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از سالمندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس به صورت حرفه ای کارت های عابربانک آنان را جابجا و سپس حسابشان را خالی کرده است موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متهم افراد کهنسال و کم سواد که قصد استفاده از عابر بانک یا دستگاه های کارت خوان داشتند را شناسایی و با بیان اینکه قصد کمک به آنها را دارد کارت اعتباری و رمزآن را دریافت و بدون اینکه مالباختگان متوجه شوند کارت هایشان را با کارت های سوخته و غیر فعالی که از قبل آماده کرده بود جابجا و متواری شده و سپس تمامی موجودی حساب آنها را خالی می کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با اشاره به کلاهبرداری 5 میلیارد ریالی متهم از 21 سالمند و فرد کهنسال گفت: سرانجام با اقدامات هوشمندانه کارشناسان پلیس فتا مخفیگاه این فرد شیاد شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

سرهنگ سبحانی ابراز کرد: به شهروندان و خصوصاً افراد سالمند و کم سواد توصیه می کنیم به هر کسی اعتماد نکرده و از در اختیار گذاشتن کارت عابربانک خود و رمز آن به افراد غریبه جداً خودداری کنند و به کسانی که توانایی استفاده از دستگاه های کارت خوان و یا عابر بانک را ندارند هم توصیه می کنیم حتماً کارت خود را به فردی که می شناسند و مورد اعتمادشان است بدهند تا کارشان را انجام دهد و در اولین فرصت هم رمز کارت خود را تغییر دهند.