به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر کوثری پس از پایان نشست اعضای کمیته فنی با مسئولان باشگاه استقلال گفت: تیم ما پتانسیل این را داشت که در لیگ قهرمانان آسیا یک مرحله بالاتر برود که در این صورت مزایای آن به باشگاه و فوتبال ایران می رسید.

وی ادامه داد: وقتی شکست خوردیم و از دور مسابقات کنار رفتیم ناچار شدیم تصمیم بگیریم که ساپینتو دیگر نباشد. مدیرانی هم که برای باشگاه هزینه می کنند هم تصمیم گرفتند که تغییراتی را ایجاد کنند.

عضو کمیته فنی باشگاه استقلال ادامه داد: در اصل دنبال این بودیم که بتوانیم با یک شوک به تیم شرایط را بهتر کنیم. البته استقلال در لیگ برتر جایگاه خوبی دارد اما لرزان بود. چرا که با یک شکست تا رده هفتم و هشتم سقوط می کردیم.

وی با تاکید بر این که هواداران از عملکرد استقلال با ساپینتو راضی نبودند خاطرنشان کرد: طرفداران استقلال خیلی دنبال می کنند شرایط تیم را. به همین خاطر باید کاری کنیم که آنها راضی باشند. هواداران از شرایط فعلی راضی نبودند.

کوثری در مورد گزینه های مد نظر باشگاه برای جانشینی ساپینتو گفت: هم گزینه خارجی مد نظر داریم و هم گزینه ایرانی. فعلا با مربیان ایرانی کار را ادامه خواهیم داد اما قطعا برای فصل آینده یک سرمربی بزرگ اروپایی جذب خواهیم کرد.