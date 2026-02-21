پاسخ به بیش از ۱۵۸ هزار درخواست پیشینه پژوهش در یکسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، بسیاری از پژوهشهای دانشگاهی در پایاننامهها و رسالهها انجام میشوند و بخشی از مقالههای علمی نیز دستاورد همین پژوهشها هستند. آسانی دستیابی به این منابعِ کلیدی و کاربست دستاوردهای آنها در فرایند پژوهش برای پژوهشگران و در چرخه تولید برای جامعه و صنعت بسیار ارزشمند است. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) کار ثبت، سازماندهی، و اشاعه اطلاعات علم و فناوری کشور را بر دوش دارد و از دهها سال پیش، مرکز دریافت نسخهای از پایاننامهها و رسالهها و پیشنهادهها و اطلاعرسانی آنها به جامعه علمی کشور بوده است. ایرانداک با پشتوانه روزافزونِ بیش از یک میلیون و صد هزار پایاننامه و رساله و ۵۵۶ هزار پیشنهاده، سامانه پیشینه پژوهش را در نشانی PISHINEH.IRANDOC.AC.IR برای خدمت به نظام علمی کشور راهاندازی کرده است.
این سامانه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران کمک میکند تا از پیشینه کار خود در پایاننامهها و رسالهها و پیشنهادهها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در نشانی GANJ.IRANDOC.AC.IR آگاهی یابند و از کار دوباره پرهیز کنند و با منابع کنونی درباره پژوهش خود نیز آشنا شوند. از دیگر کارکردهای این سامانه، پیشگیری از بدرفتاری علمی در نخستین گام یک پژوهش، با آگاهسازی استادان و نهادهای تصمیمگیر در دانشگاهها و پژوهشگاهها از کارهای همانند است. برای کاربست این سامانه، کاربران میتوانند پس از نامنویسی، وارد سامانه شوند و درخواست خود را وارد کنند. نتیجه بررسی کارشناسان آموزشدیده ایرانداک در کوتاهترین زمان برای کاربر و نیز همه کسانی که کاربر بخواهد، فرستاده میشود.
این گزارش، عملکرد سامانه پیشینه پژوهش را با نگاهی به مقطع تحصیلی، گروه آموزشی، و وابستگی سازمانی کاربران و عملکرد دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نشان میدهد. همانگونه که در جدول زیر آمده است، ایرانداک در بازه زمانی یاد شده، روی هم به ۱۵۸.۹۴۰ درخواست پیشینه پژوهش از کاربران ۹۰۰ مؤسسه و در هر روز کاری به ۷۰۶ درخواست (میانگین) پاسخ داده است.
گزیده عملکرد سامانه پیشینه پژوهش در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴
|
عملکرد
|
شمار
|
مؤسسههای درخواستکننده
|
۹۰۰
|
همه درخواستهای پیشینه پژوهش در سال تحصیلی
|
۱۵۸.۹۴۰
|
میانگین روزانه درخواستهای پیشینه پژوهش (در ۲۲۵ روز کاری)
|
۷۰۶
عملکرد دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در درخواست پیشینه پژوهش، بر پایه وابستگی سازمانی آنها در جدول زیر آمده است. همانگونه که این جدول نشان میدهد، کاربران دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها) بیشترین درخواست پیشینه پژوهش را داشتهاند.
عملکرد مؤسسهها در درخواست پیشینه پژوهش بر پایه وابستگی سازمانی آنها در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴
|
شماره
|
وابستگی سازمانی
|
شمار
مؤسسهها
|
شمار درخواستهای پیشینه پژوهش
|
۱
|
وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری
|
۱۲۶
|
۴۰.۹۴۳
|
۲
|
دانشگاه پیام نور
|
۵۳
|
۱۱.۹۰۰
|
۳
|
دانشگاه جامع علمیکاربردی
|
۸
|
۲۰
|
۴
|
دانشگاه فرهنگیان
|
۲۸
|
۷۰۳
|
۵
|
وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی
|
۵۴
|
۱.۸۹۹
|
۶
|
سایر دستگاههای اجرایی
|
۴۷
|
۲.۷۱۹
|
۷
|
مؤسسههای آموزش عالی غیردولتیغیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی
|
۲۷۷
|
۲۶.۳۶۴
|
۸
|
دانشگاه آزاد اسلامی
|
۲۷۳
|
۷۲.۹۶۷
|
۹
|
حوزههای علمیه
|
۳۴
|
۱.۴۲۵
|
همه
|
۹۰۰
|
۱۵۸.۹۴۰
جدول زیر درخواستهای کاربران سامانه پیشینه پژوهش را بر پایه مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نشان میدهد.
درخواستهای کاربران سامانه پیشینه پژوهش بر پایه مقطع تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴
|
شماره
|
مقطع تحصیلی
|
شمار درخواستهای
پیشینه پژوهش
|
۱
|
دکتری تخصصی
|
۲۳.۶۱۳
|
۲
|
کارشناسی ارشد
|
۱۳۵.۳۲۷
|
همه
|
۱۵۸.۹۴۰
جدول زیر نیز درخواستهای کاربران سامانه پیشینه پژوهش را بر پایه گروههای آموزشی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نشان میدهد.
درخواستهای کاربران سامانه پیشینه پژوهش بر پایه گروههای آموزشی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴
|
شماره
|
گروه آموزشی
|
شمار درخواستهای
پیشینه پژوهش
|
۱
|
علوم انسانی
|
۱۱۵.۳۵۲
|
۲
|
فنی و مهندسی
|
۱۷.۲۵۴
|
۳
|
علوم پایه
|
۸.۳۲۸
|
۴
|
هنر
|
۷.۴۸۵
|
۵
|
علوم پزشکی
|
۶.۴۸۱
|
۶
|
کشاورزی
|
۲.۹۹۳
|
۷
|
دامپزشکی
|
۱.۰۴۷
|
همه
|
۱۵۸.۹۴۰
ریزِ گزارش عملکرد سامانه پیشینه پژوهش در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس همگان است.
نظر شما