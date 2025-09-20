به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی در پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها انجام می‌شوند و بخشی از مقاله‌های علمی نیز دستاورد همین پژوهش‌ها هستند. آسانی دست‌یابی به این منابعِ کلیدی و کاربست دستاوردهای آنها در فرایند پژوهش برای پژوهشگران و در چرخه تولید برای جامعه و صنعت بسیار ارزشمند است.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) کار ثبت، سازمان‌دهی، و اشاعه اطلاعات علم و فناوری کشور را بر دوش دارد و از ده‌ها سال پیش، مرکز دریافت نسخه‌ای از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و پیشنهاده‌ها و اطلاع‌رسانی آنها به جامعه علمی کشور بوده است. ایرانداک با پشتوانه روزافزونِ بیش از یک میلیون پایان‌نامه و رساله و ۵۱۱ هزار پیشنهاده، سامانه پیشینه پژوهش را در نشانی PISHINEH.IRANDOC.AC.IR برای خدمت به نظام علمی کشور راه‌اندازی کرده است.

این سامانه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران کمک می‌کند تا از پیشینه کار خود در پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و پیشنهاده‌ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در نشانی GANJ.IRANDOC.AC.IR آگاهی یابند و از کار دوباره پرهیز کنند و با منابع کنونی درباره پژوهش خود نیز آشنا شوند.

از دیگر کارکردهای این سامانه، پیشگیری از بدرفتاری علمی در نخستین گام یک پژوهش، با آگاه‌سازی استادان و نهادهای تصمیم‌گیر در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از کارهای همانند است. برای کاربست این سامانه، کاربران می‌توانند پس از نام‌نویسی، وارد سامانه شوند و درخواست خود را وارد کنند. نتیجه بررسی کارشناسان آموزش‌دیده ایرانداک در کوتاه‌ترین زمان برای کاربر و نیز همه کسانی که کاربر بخواهد، فرستاده می‌شود.

این گزارش، عملکرد سامانه پیشینه پژوهش را با نگاهی به مقطع تحصیلی، گروه آموزشی، و وابستگی سازمانی کاربران و عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد. همان‌گونه که در جدول زیر آمده است، ایرانداک در بازه زمانی یاد شده، روی هم به ۹۷.۶۱۹ درخواست پیشینه پژوهش از کاربران ۸۳۸ مؤسسه و در هر روز کاری به ۸۷۱ درخواست (میانگین) پاسخ داده است.

گزیده عملکرد سامانه پیشینه پژوهش در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳

عملکرد شمار مؤسسه‌های درخواست‌کننده ۸۳۸ همه درخواست‌های پیشینه پژوهش در شش‌ماهه دوم سال ۹۷.۶۱۹ میانگین روزانه درخواست‌های پیشینه پژوهش (در ۱۱۲ روز کاری) ۸۷۱

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ در درخواست پیشینه پژوهش، بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است. همان‌گونه که این جدول نشان می‌دهد، کاربران دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها) بیشترین درخواست پیشینه پژوهش را داشته‌اند.

عملکرد مؤسسه‌ها در درخواست پیشینه پژوهش بر پایه وابستگی‌ سازمانی آن‌ها در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳

شماره وابستگی سازمانی شمار مؤسسه‌ها شمار درخواست‌های پیشینه پژوهش ۱ وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری ۱۱۶ ۲۲.۱۷۰ ۲ دانشگاه پیام نور ۴۷ ۷.۰۶۹ ۳ دانشگاه جامع علمی‌کاربردی ۷ ۱۶ ۴ دانشگاه فرهنگیان ۲۱ ۴۹۱ ۵ وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی ۴۹ ۹۷۳ ۶ سایر دستگاه‌های اجرایی ۴۵ ۱.۴۷۵ ۷ مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی ۲۶۰ ۱۶.۱۳۳ ۸ دانشگاه آزاد اسلامی ۲۶۲ ۴۸.۶۰۵ ۹ حوزه‌های علمیه ۳۱ ۶۸۷ همه ۸۳۸ ۹۷.۶۱۹

جدول زیر درخواست‌های کاربران سامانه پیشینه پژوهش را بر پایه مقاطع تحصیلی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد.

درخواست‌های کاربران سامانه پیشینه پژوهش بر پایه مقطع تحصیلی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳

شماره مقطع تحصیلی شمار درخواست‌های پیشینه پژوهش ۱ دکتری تخصصی ۱۲.۹۶۳ ۲ کارشناسی ارشد ۸۴.۶۵۶ همه ۹۷.۶۱۹

جدول زیر نیز درخواست‌های کاربران سامانه پیشینه پژوهش را بر پایه گروه‌های آموزشی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد.

درخواست‌های کاربران سامانه پیشینه پژوهش بر پایه گروه‌های آموزشی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳

شماره گروه آموزشی شمار درخواست‌های پیشینه پژوهش ۱ علوم انسانی ۷۳.۸۴۶ ۲ فنی و مهندسی ۹.۳۴۷ ۳ علوم پایه ۴.۳۹۴ ۴ هنر ۴.۰۴۷ ۵ علوم پزشکی ۳.۶۲۲ ۶ کشاورزی ۱.۷۵۸ ۷ دامپزشکی ۶۰۵ همه ۹۷.۶۱۹

ریزِ گزارش عملکرد سامانه پیشینه پژوهش در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس همگان است.