مسابقات دوومیدانی استان تهران به میزبانی اسلامشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوومیدانی با همکاری هیات دو و میدانی استان تهران واسلامشهر در ورزشگاه ۷۰۰۰ نفری شهدای اسلامشهر و با حضور بیش از ۱۶۰ ورزشکار پسر در شش رده سنی و بیش از ۱۰۰ ورزشکار خردسال دختر در سه رده سنی، برگزار شد.
به گفته برگزارکنندگان، هدف از این مسابقات شناسایی استعدادهای برتر، ایجاد انگیزه و توسعه ورزش پایه در استان تهران بود.
حضور خانوادهها و مربیان، فضایی صمیمی و رقابتی برای ورزشکاران فراهم کرد و موجب شد تا شرکتکنندگان رکوردهای قابل توجهی به ثبت برسانند.
در پایان این رقابتها، مراسم اهدای مدال و احکام قهرمانی برگزار شد و از تلاش مربیان، ورزشکاران و خانوادهها تقدیر به عمل آمد. برگزارکنندگان تاکید کردند که این مسابقات گامی مؤثر در مسیر رشد و توسعه دو و میدانی پایه و کشف استعدادهای آینده ورزش کشور است.
نتایج برتر مسابقات در ردههای مختلف سرعت، استقامت و پرش طول ثبت شد که شامل قهرمانان خردسال، نونهال، نوجوان و جوانان بود. از جمله رکوردهای قابل توجه میتوان به پیروزی کاوه بیرانوند در ماده ۱۰۰ متر پسران، محمدطاها نیکنژاد در ۴۰۰ متر نوجوانان و علیرضا ابراهیم در پرش طول جوانان اشاره کرد. در بخش دختران، تارا شفیعزاده، فاطمهزهرا عبدالهی و عسل بهجت به عنوان نفرات برتر مواد مختلف معرفی شدند.
مسئولان برگزارکننده ابراز امیدواری کردند که استمرار چنین رقابتهایی زمینهساز پرورش قهرمانان آینده استان تهران باشد و توسعه ورزش پایه را در سطح استان تقویت کند.
