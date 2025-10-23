  1. استانها
کردستان میزبان ۴۴۰ ورزشکار المپیاد استعدادهای برتر دوومیدانی کشور شد

سنندج- هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر دوومیدانی کشور به میزبانی کردستان با حضور ۴۴۰ ورزشکار از سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کردستان عصر پنجشنبه در حاشیه برگزاری این المپیاد به خبرنگاران اعلام کرد: هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر دوومیدانی کشور با حضور ۴۴۰ ورزشکار کشور در سنندج برگزار شد.

وی افزود: این المپیاد که از آن به عنوان «پایه گذاران ورزش کشور» نیز یاد می‌شود، با همت وزارت ورزش و جوانان و همکاری ادارات کل ورزش و جوانان در استان‌های مختلف و فدراسیون و هیأت‌های ورزشی برگزار و هدف از آن شناسایی و کشف نخبگان ورزشی و حمایت از آنها تا سطح قهرمانی در عرصه‌های فراملی است.

وی با اشاره به میزبانی کردستان از دوومیدانی کاران رده‌های سنی ۱۲ تا ۱۶ سال کشور در این المپیاد، تصریح کرد: بیش از ۴۴۰ نفر در قالب مربی، سرپرست و ورزشکار در این دوره از المپیاد میهمان استان کردستان هستند و به مدت ۲ روز مسابقات خود را در ماده‌های مختلف برگزار خواهند کرد.

خاکی به صدور شناسنامه ورزشی برای نفرات برتر این المپیاد و حمایت وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی از آنان اشاره و ابراز امیدواری کرد که این نخبگان ورزشی در میادین فراملی نماینده شایسته ای برای ورزش کشورمان باشند.

