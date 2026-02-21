به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صابری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بندرلنگه اظهار داشت: در شهرهای بندرلنگه، بندر کنگ، لمزان، بندر چارک و کیش، ۱۳۸ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که در رقابت برای ۲۵ کرسی شورای اسلامی این شهرها شرکت خواهند کرد.

وی افزود: در بخش روستایی نیز ۶۹۷ نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی روستاها ثبت‌نام کرده‌اند که در چهار بخش شهرستان به رقابت خواهند پرداخت.

صابری با اشاره به آمار تفکیکی جنسیتی داوطلبان، گفت: در شهرها ۲۴ نفر زن و ۱۱۴ نفر مرد هستند، و در روستاها نیز ۱۰ نفر زن و ۶۸۷ نفر مرد برای عضویت در شوراهای روستاها داوطلب شده‌اند.