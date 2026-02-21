۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹

ثبت‌نام ۸۳۵ داوطلب برای انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان بندرلنگه

بندرلنگه- معاون فرماندار شهرستان بندرلنگه گفت: در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۸۳۵ داوطلب در شهرستان بندرلنگه برای عضویت در شوراهای اسلامی ثبت‌نام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صابری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بندرلنگه اظهار داشت: در شهرهای بندرلنگه، بندر کنگ، لمزان، بندر چارک و کیش، ۱۳۸ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که در رقابت برای ۲۵ کرسی شورای اسلامی این شهرها شرکت خواهند کرد.

وی افزود: در بخش روستایی نیز ۶۹۷ نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی روستاها ثبت‌نام کرده‌اند که در چهار بخش شهرستان به رقابت خواهند پرداخت.

صابری با اشاره به آمار تفکیکی جنسیتی داوطلبان، گفت: در شهرها ۲۴ نفر زن و ۱۱۴ نفر مرد هستند، و در روستاها نیز ۱۰ نفر زن و ۶۸۷ نفر مرد برای عضویت در شوراهای روستاها داوطلب شده‌اند.

