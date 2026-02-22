جزئیات جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده «کوروش کمپانی»

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده کثیرالشاکی «کوروش کمپانی» به ریاست قاضی سلمان جور ابراهیمیان، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران، برگزار شد.

در این جلسه که با حضور شاکیان پرونده تشکیل شده، اتهامات منتسب به متهمان مورد بررسی قرار گرفت و روند رسیدگی قضایی مطابق مقررات در حال انجام است.

جمعی از مالباختگان یک پرونده کلاهبرداری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش شدید نرخ ارز و تورم، خواستار تحویل کالاهای خریداری‌شده خود به جای استرداد وجه شدند.

یکی از مالباختگان در این باره اظهار کرد: زمانی که ثبت‌نام کردم، با قیمت۲۰ میلیون تومان اقدام به خرید کردم و قیمت دلار حدود ۳۰ هزار تومان بود. اکنون با توجه به افزایش چشمگیر نرخ ارز، دیگر خواهان بازگشت پولم نیستم و فقط می‌خواهم گوشی‌ای را که ثبت‌نام کرده‌ام تحویل بگیرم.

فرد دیگری نیز بیان کرد: ۹ دستگاه گوشی آیفون به مبلغ هرکدام ۴۰ میلیون تومان ثبت‌نام و خریداری کردم اما هیچ گوشی‌ای تحویل نگرفتم و عملاً مورد کلاهبرداری قرار گرفتم.

بر اساس اظهارات مالباختگان، اغلب آن‌ها با توجه به تورم فزاینده و افزایش قیمت ارز، ترجیح می‌دهند کالاهای خریداری‌شده به آن‌ها تحویل داده شود، چرا که بازگرداندن مبالغ پرداختی، با قیمت‌های فعلی بازار، پاسخگوی خسارت واردشده نخواهد بود.

قاضی «جور ابراهیمیان» در ابتدای جلسه رسیدگی با اشاره به نحوه احضار شکات اعلام کرد: مطابق قانون، همه شکات برای حضور در روز دادرسی احضار شده‌اند، اما عدم حضور آنان به منزله از بین رفتن حق شکایت یا انصراف از دعوی نیست.

وی با بیان اینکه این پرونده دارای ۶۷۰۰ شاکی است، افزود: از میان شکات، افرادی که دارای نماینده قانونی هستند می‌توانند در جلسات آینده و در چارچوب ظرفیت سالن دادگاه حضور پیدا کنند.

قاضی ابراهیمیان تأکید کرد: حقوق افرادی که در جلسه حضور ندارند تضییع نخواهد شد و رسیدگی بر اساس فهرست ۶۷۰۰ شاکی انجام می‌شود و در نهایت رأی مقتضی صادر خواهد شد.

مشاور دادستان در نخستین جلسه علنی رسیدگی به پرونده «کوروش کمپانی» با اشاره به کثرت شکات اعلام کرد: با توجه به تعداد بالای شاکیان، قرائت اسامی آنان مقدور نیست و فرض بر حضور تمامی شکات در جلسه رسیدگی است. سپس آغاز رسمی محاکمه متهمان این پرونده اعلام شد.

وی در تشریح روند شکل‌گیری پرونده اظهار داشت: شرکت «کوروش کمپانی» در سال ۱۳۹۹ به مدیریت امیرحسین شریفیان تأسیس شد و فعالیت خود را با تعمیرات تلفن همراه آغاز کرد. این شرکت در ادامه با تبلیغات گسترده، از جمله بهره‌گیری از برخی چهره‌های شناخته‌شده، اقدام به پیش‌فروش کالاهای دیجیتال به‌ویژه گوشی تلفن همراه با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار کرد؛ به‌عنوان نمونه، گوشی آیفون ۱۳ را با قیمت حدود ۲۰ میلیون تومان عرضه می‌کرد، در حالی که قیمت آن در بازار حدود ۳۵ میلیون تومان بود.

مشاور دادستان افزود: بررسی‌های پلیس و شکایات واصله نشان داد این شرکت فاقد مجوز رسمی برای واردات تلفن همراه بوده است. بر اساس تحقیقات، در مجموع ۱۷ هزار و ۸۶۰ دستگاه تلفن همراه به فروش رسیده که بخش قابل توجهی از آن‌ها تحویل نشده است. طبق اظهارات متهمان، تأمین کالا از بازار علاءالدین انجام می‌شده و تاکنون تنها یک‌هزار و ۴۱۰ دستگاه تحویل خریداران شده است. پس از بررسی‌های تکمیلی، دستور پلمب شرکت صادر شد.

وی ادامه داد: همچنین مشخص شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۲ هزار و ۶۶۰ دستگاه تلفن همراه دیگر ثبت‌نام شده است. در پی این موضوع، احضار افرادی که در تبلیغات این شرکت نقش داشتند در دستور کار قرار گرفت.

مشاور دادستان تصریح کرد: قرار ممنوع‌الخروجی برای امیرحسین شریفیان و امیرحسین گودرزی صادر شد، اما بر اساس گزارش پلیس امنیت اقتصادی، شریفیان از طریق مرز ترکیه به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج و به امارات متحده عربی متواری شده است. رسیدگی به اتهامات متهمان در ادامه جلسات دادگاه پیگیری خواهد شد.

مشاور دادستان در ادامه جلسه، با قرائت کیفرخواست، اتهامات منتسب به متهمان پرونده را اعلام کرد.

وی با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، ارزش اموال و وجوه موضوع اتهام بالغ بر حدود ۲۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

همچنین در بخش دیگری از پرونده به موضوع خرید و انتقال خودروهای پلاک منطقه آزاد اشاره شد که این خودروها با قیمت پایین‌تر در مناطق آزاد خریداری و سپس به تهران منتقل می‌شده‌اند.

مشاور دادستان سپس اسامی و وضعیت متهمان را به شرح زیر اعلام کرد:

امیرحسین شریفیان فرزند فردین شریفیان در حال حاضر متواری و خارج از کشور.

دو متهم دیگر (خانم‌ها)، هر دو متواری و خارج از کشور.

امیرحسین گودرزی فرزند عبدالمجید، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال.

فردین شریفیان فرزند انوش، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال.

حسن خان‌پور فرزند احمد، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال.

محمدرضا یعقوبی فرزند حبیب‌الله، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال.

علیرضا، فرزند حسین، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال.

وی ادامه داد: بر اساس کیفرخواست، اتهام اصلی این افراد «مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش تلفن همراه و سایر کالاهای الکترونیکی» اعلام شده که میزان آن ۳۷ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان عنوان شده است.

وی همچنان اظهار کرد: همچنین فاطمه رضایی فرزند احمد، آزاد با قرار کفالت، به اتهام معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش تلفن همراه و سایر اقلام الکترونیکی تحت تعقیب قرار دارد.

مشاور دادستان افزود: این پرونده تاکنون با شکایت ۶۳۷۵ نفر تشکیل شده و شماری دیگر از متضرران نیز هنوز طرح شکایت نکرده‌اند و در حال شناسایی هستند. رسیدگی به اتهامات متهمان در ادامه جلسات دادگاه پیگیری خواهد شد.

در ادامه جلسه رسیدگی، یکی از مالباختگان با حضور در جایگاه و خطاب به قاضی، خواستار رسیدگی دقیق و جامع به ابعاد مختلف پرونده شد.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از شکات به نمایندگی از سایر مالباختگان سخن می‌گویند، اظهار کرد: نگرانی اصلی شکات، روشن شدن وضعیت تعهدات شرکت و جبران خسارات وارده است.

به گفته وی، بسیاری از خریداران با اعتماد به تبلیغات گسترده، از جمله تبلیغات انجام‌شده توسط برخی چهره‌های مشهور و ورزشکاران، اقدام به ثبت‌نام و پرداخت وجه کرده‌اند، اما تاکنون پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.

این مالباخته افزود: قرار بوده گوشی‌های آیفون ۱۳ ظرف سه ماه تحویل داده شود، اما این تعهد عملی نشده است. وی تأکید کرد در صورت عدم امکان تحویل همان مدل ثبت‌نام‌شده، باید خسارت کامل و متناسب با قیمت روز به خریداران پرداخت شود.