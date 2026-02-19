کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی «گلباران» صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم کرم اللهی گفت: این کیفرخواست پس از تکمیل مراحل تحقیق، انجام بررسیهای کارشناسی، تحقیقات میدانی، اخذ اظهارات مطلعان و جمعآوری مستندات لازم صادر شده و بدینترتیب، فرآیند رسیدگی در مرحله دادسرا به پایان رسیده است.
وی افزود: پرونده مذکور که بیش از هشت هزار شاکی دارد، طی ماههای گذشته با دقت، حساسیت و نظارت ویژه در دستور کار مراجع قضایی قرار داشته و در روزهای آینده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول با بیان اینکه صدور کیفرخواست بهمنزله ورود پرونده به مرحله دادرسی است، افزود: جزئیات پس از ثبت پرونده در دادگاه و آغاز روند رسیدگی، مطابق ضوابط قانونی اطلاعرسانی خواهد شد.
کرم اللهی همچنین از رسانهها و فعالان فضای مجازی خواست اخبار و اطلاعات مرتبط با این پرونده را صرفاً از مراجع رسمی پیگیری کرده و از انتشار گمانهزنیها، شایعات و اخبار تأیید نشده خودداری کنند.
