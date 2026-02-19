  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی «گلباران» صادر شد

اهواز - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول از صدور کیفرخواست پرونده شرکت «نیوساد گستر ایرانیان» موسوم به «گلباران» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم کرم اللهی گفت: این کیفرخواست پس از تکمیل مراحل تحقیق، انجام بررسی‌های کارشناسی، تحقیقات میدانی، اخذ اظهارات مطلعان و جمع‌آوری مستندات لازم صادر شده و بدین‌ترتیب، فرآیند رسیدگی در مرحله دادسرا به پایان رسیده است.

وی افزود: پرونده مذکور که بیش از هشت هزار شاکی دارد، طی ماه‌های گذشته با دقت، حساسیت و نظارت ویژه در دستور کار مراجع قضایی قرار داشته و در روزهای آینده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول با بیان اینکه صدور کیفرخواست به‌منزله ورود پرونده به مرحله دادرسی است، افزود: جزئیات پس از ثبت پرونده در دادگاه و آغاز روند رسیدگی، مطابق ضوابط قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کرم اللهی همچنین از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواست اخبار و اطلاعات مرتبط با این پرونده را صرفاً از مراجع رسمی پیگیری کرده و از انتشار گمانه‌زنی‌ها، شایعات و اخبار تأیید نشده خودداری کنند.

کد خبر 6753574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها