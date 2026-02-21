به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با قدردانی از تلاشهای کارکنان این مجموعه، اظهار کرد: کشاورزی استان با ظرفیتهای بالای انسانی و اقلیمی، همچنان با چالشهایی مواجه است که مهمترین آنها استمرار نگاه سنتی و وابسته به دیمکاری است.
وی با تأکید بر لزوم تغییر نگرش در این حوزه افزود: باید شرایطی فراهم شود تا کشاورزان دیمکار سهم بیشتری در چرخه تولید داشته باشند و وابستگی آنها به نوسانات آبوهوایی کاهش یابد، چراکه تداوم وضعیت فعلی امنیت تولید را با مخاطره مواجه میکند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عرصه کشاورزی، میدان تلاش مستمر و برنامهریزی دقیق است و نمیتوان تنها با کشت یک محصول و رها کردن زمین تا زمان برداشت، انتظار سودآوری و صرفه اقتصادی داشت.
مصری تصریح کرد: افزایش بهرهوری، تنوع کشت و استفاده از روشهای علمی و نوین باید بهعنوان محور اصلی فعالیت کشاورزان قرار گیرد تا تولید از حالت منفعل خارج شده و به یک فرآیند پویا و پایدار تبدیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیات قرآنی، خاطرنشان کرد: باید از خداوند متعال درخواست حکمت کنیم، چراکه ایران همواره مهد حکمت عملی بوده و حکیم کسی است که از عقل، علم و آیندهنگری برخوردار باشد.
مصری افزود: طبیعی است که فقدان هر یک از این سه مؤلفه، مفهوم حکمت را زیر سؤال میبرد و در حوزه کشاورزی نیز بدون عقلانیت، دانش و نگاه آیندهمحور نمیتوان انتظار پیشرفت و پایداری داشت.
نماینده مردم کرمانشاه در پایان تأکید کرد: اصلاح تفکر حاکم بر کشاورزی استان، نیازمند همافزایی مدیران، کارشناسان و خود کشاورزان است و جهاد کشاورزی میتواند با هدایت درست، این تحول نگرشی را محقق کند.
