۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۰۰

مصری: تفکر دیم‌کاری چالش اصلی کشاورزی کرمانشاه است

کرمانشاه - نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش عمده مشکلات کشاورزی استان ریشه در تفکر دیم‌کاری دارد و این نگاه باید به‌صورت جدی اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مجموعه، اظهار کرد: کشاورزی استان با ظرفیت‌های بالای انسانی و اقلیمی، همچنان با چالش‌هایی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ها استمرار نگاه سنتی و وابسته به دیم‌کاری است.

وی با تأکید بر لزوم تغییر نگرش در این حوزه افزود: باید شرایطی فراهم شود تا کشاورزان دیم‌کار سهم بیشتری در چرخه تولید داشته باشند و وابستگی آن‌ها به نوسانات آب‌وهوایی کاهش یابد، چراکه تداوم وضعیت فعلی امنیت تولید را با مخاطره مواجه می‌کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عرصه کشاورزی، میدان تلاش مستمر و برنامه‌ریزی دقیق است و نمی‌توان تنها با کشت یک محصول و رها کردن زمین تا زمان برداشت، انتظار سودآوری و صرفه اقتصادی داشت.

مصری تصریح کرد: افزایش بهره‌وری، تنوع کشت و استفاده از روش‌های علمی و نوین باید به‌عنوان محور اصلی فعالیت کشاورزان قرار گیرد تا تولید از حالت منفعل خارج شده و به یک فرآیند پویا و پایدار تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیات قرآنی، خاطرنشان کرد: باید از خداوند متعال درخواست حکمت کنیم، چراکه ایران همواره مهد حکمت عملی بوده و حکیم کسی است که از عقل، علم و آینده‌نگری برخوردار باشد.

مصری افزود: طبیعی است که فقدان هر یک از این سه مؤلفه، مفهوم حکمت را زیر سؤال می‌برد و در حوزه کشاورزی نیز بدون عقلانیت، دانش و نگاه آینده‌محور نمی‌توان انتظار پیشرفت و پایداری داشت.

نماینده مردم کرمانشاه در پایان تأکید کرد: اصلاح تفکر حاکم بر کشاورزی استان، نیازمند هم‌افزایی مدیران، کارشناسان و خود کشاورزان است و جهاد کشاورزی می‌تواند با هدایت درست، این تحول نگرشی را محقق کند.

کد خبر 6755743

