پاکدامن نایب رئیس زنان والیبال ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ظهر امروز (شنبه دوم اسفندماه) در جلسه‌ای، دکتر ندا پاکدامن را به عنوان سرپرست نایب رئیسی زنان فدراسیون والیبال منصوب کرد که متن این حکم به قرار زیر است:

«احتراما با استعانت به خداوند متعال ونظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده سرکار عالی در مدیریت کلان ورزش کشور به ویژه حوزه ورزش بانوان، به موجب این ابلاغ به سمت سریرست نائب رئیسی بانوان فدراسیون والیبال ج.١.١ منصوب می‌شوید.

توفیق سرکار عالی در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش بانوان این کشور را از خداوند متعال خواهانم.»

در این جلسه تقوی ضمن ارائه رویکردها و اهداف فدراسیون والیبال در حوزه زنان از ماموریت ویژه وی درخصوص تیم ملی زنان کشورمان و هدف گذاری‌های انجام شده و برنامه‌های در حال اجرا توضیحاتی ارائه کرد و در ادامه پاکدامن سرپرست سابق اداره ورزش و جوانان استان قزوین و سرپرست جدید نایب رئیسی زنان فدراسیون والیبال اظهار داشت: طی چند جلسه‌ای که با مسئولین فدراسیون والیبال و شخص شما داشتم کاملا متوجه شدم که این حوزه برای فدراسیون والیبال بسیار اهمیت دارد و نگاه ویژه ای به حوزه بانوان می شود.

وی تاکید کرد: امیدوارم با تمام تجربیات که دارم و تلاشی که خواهیم کرد، بتوانم گام های موثری در را مسیر رشد و تعالی والیبال زنان کشورمان بردارم.

ندا پاکدامن متولد اردیبهشت ماه ۱۳۵۵ در قزوین و دکتری مدیریت ورزشی است که از سال ۱۳۹۸ به عنوان معاون ورزش زنان اداره کل تریبت بدنی استان قزوین بوده و از سال ۱۴۰۴ به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان قزوین از سوی وزیر ورزش و جوانان معرفی شد و همچنین از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ به عنوان معاون بانوان اداره ورزش و جوانان قزوین فعالیت کرده است.

وی مدرک مربیگری سطح بین المللی والیبال را در زمان ریاست مرحوم زنده یاد یزدانی خرم گرفت و درجات مدارک مربیگری و داوری والیبال را در سطح مختلف در سطح ملی در سالی ها ۸۰ تا ۹۰ کسب کرد و سال ۱۳۹۱ به درجه مدرس فدراسیون والیبال نائل گردید.

کسب عناوین قهرمانی و مدال های مختلف در طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ در مسابقات لیگ دسته یک، لیگ کارکنان دولت، المپیادهای مختلف و دانشگاه های گوناگون از جمله فعالیت های ورزشی وی در دوران بازیکنی والیبال است.

وی همچنین در سال ۱۳۹۲ به عنوان کمک مربی در تیم ملی جوانان دختر کشورمان حضور داشت و مدارک مربیگری در شیرجه و والیبال نشسته را نیز در پرونده کاری خود دارد.