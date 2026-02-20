افشاگری تقوی: یک رئیس فدراسیون در طول دو ماه ۹ بار به مجلس رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی گفت: من در چند روز اخیر صحبتهایی مطرح کردهام که دقیقاً حرف دلم بود و باید گفته میشد. در این مدت، برخی نمایندگان مجلس با ما ارتباط گرفتند و پیگیر امور بودند که جا دارد از آنها تشکر کنم. همچنین به من اطلاع دادند که دو فصل ۹ و ۱۲ کلیاتش به تصویب رسیده اما جزئیات آن هنوز مانده است و امیدوارم بتوانیم عدالت را رعایت کنیم؛ که من نیز از این اقدام آنها قدردانی کردم.
وی ادامه داد: رسانهها دنبال جذب مخاطب هستند و مخاطب هم بیشتر به حواشی توجه میکند. مخاطب من هیچ رشته یا فدراسیون ورزشی خاصی نیست. ما مجلسی داریم که ۱۱ ماه برنامهریزی میکند و یک ماه بودجه تخصیص میدهد. اگر لازم باشد، من با مستندات میتوانم تمامی پیشرفتها و روند والیبال را به مسئولان ارائه دهم تا بر اساس عدالت، بودجهبندی انجام شود. من به هیچ رشتهای اعتراض ندارم، بلکه معتقدم رشته کشتی به عنوان پرمدالترین ورزش ایران باید بیشترین بودجه را دریافت کند. با این حال، باید به مدالهای تیمی و محبوبیت رشتهها نیز توجه شود. من به عنوان رئیس فدراسیون، وظیفه دارم به کار ورزشی بپردازم و انتظار دارم عزیزان نیز از ما حمایت کنند.
رئیس فدراسیون والیبال خاطر نشان کرد: من در طول ۶ ماه گذشته حتی یکبار هم فرصت حضور در مجلس نداشتهام، اما آمار نشان میدهد که یک رئیس فدراسیون در تنها ۲ ماه، ۹ بار به مجلس رفت و آمد داشته است.
وی افزود: این چه معنا دارد که من بخواهم از کار و زندگیام بزنم و برای بودجهای که حق قانونی ما است به مجلس مراجعه کنم؟ چنین رفتاری به هیچ وجه در شأن مجلس نیست.
او در پایان تصریح کرد: ورزشی مانند والیبال که باعث شور، نشاط و امیدآفرینی میشود، و در بین سه رشته محبوب کشور قرار دارد و در رده تیمی بیشترین مدال را کسب کرده، باید بودجهاش بر اساس معیار شفاف مشخص شود. نباید بودجه فدراسیون دیگری کاسته شود، بلکه حق ما باید داده شود.
