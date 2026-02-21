حمله به مأمور پلیس در شاهرود؛ یک تبعه خارجی جان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از حمله به پلیس توسط خودرو حاوی تبعه خارجی در ایست بازرسی شاهرود خبر داد و اظهار داشت: ماموران در ابتدا به این پژو ۴۰۵ مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی ادامه داد: راننده بدون توجه به فرمان ایست قصد زیر گرفتن یکی از کارکنان را داشت که در پی آن از محل متواری شد.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه عملیات تعقیب و گریز انجام گرفت، ابراز داشت: ماموران سه بار قصد توقف خودرو را داشتند اما راننده پژو با انحراف عمدی می خواست تا خودرو پلیس را به شانه خاکی هدایت و آن را واژگون کند.

شائینی با تاکید بر اینکه پلیس در قانون به کارگیری سلاح چند بار نیروهایی شلیک و در نهایت به لاستیک خودرو برای متوقف کردن آن شلیک کرد، افزود: خودرو متوقف و راننده متواری شد.

وی از دستگیری راننده خبر داد و ادامه داد: ۱۰ تبعه خارجی در این خودرو حضور داشتند که سه نفر آن ها درون صندوق عقب خودرو مخفی شده بودند.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه در جریان تیراندازی یک تبعه خارجی دچار جراحت شد و به دلیل شدت خونریزی جان باخت، اضافه کرد: ۹ تبعه دیگر دستگیر و به یگان انتظامی منتقل شدند.