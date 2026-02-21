۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۷

ضرب‌الاجل استاندار سمنان به مدیران: وضعیت جذب اعتبارات مشخص شود

سمنان- استاندار سمنان به دستگاه‌های اجرایی استان برای اعلام وضعیت جذب اعتبارات تخصیصی ضرب‌الاجل تعیین کرد و گفت: مدیران تا روز چهارشنبه هفته جاری فرصت دارند میزان جذب را شفاف اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند غروب شنبه در جلسه کمیته جذب اعتبارات استان سمنان در محل استانداری خواستار شفافیت پیرامون وضعیت جذب دستگاه های اجرایی شد و اظهار داشت: دستگاه ها باید اعلام کنند چه ویران اعتبارات تخصیصی را می توانند جذب کرده و در این باره چه کاری می توانند انجام دهند.

وی ادامه داد: وجود اعلام صریح اعتبارات مورد نیاز دستگاه های اجرایی به برنامه ریزی مطلوب و دقیق تر برای اجرای پروژه های زیرساختی و مهم استان منتهی می شود.

استاندار سمنان ضرب الاجل برای اعلام وضعیت جذب اعتبارات دستگاه های اجرایی تعیین کرد و اظهار داشت: زمان این مهلت تا روز چهارشنبه هفته جاری است.

کولیوند خواستار رصد جذب اعتبارات در استان سمنان به صورت مستمر شد و تصریح کرد: این باعث اجرای پروژه های عمرانی در راستای توسعه استان سمنان خواهد شد.

وی تاکید کرد: عدم اعلام جذب اعتبارات از سوی دستگاه ها در مدت مشخص شده به منزله آمادگی برای جذب کامل اعتبارات منظور خواهد شد.

