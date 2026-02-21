به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند غروب شنبه در جلسه کمیته جذب اعتبارات استان سمنان در محل استانداری خواستار شفافیت پیرامون وضعیت جذب دستگاه های اجرایی شد و اظهار داشت: دستگاه ها باید اعلام کنند چه ویران اعتبارات تخصیصی را می توانند جذب کرده و در این باره چه کاری می توانند انجام دهند.

وی ادامه داد: وجود اعلام صریح اعتبارات مورد نیاز دستگاه های اجرایی به برنامه ریزی مطلوب و دقیق تر برای اجرای پروژه های زیرساختی و مهم استان منتهی می شود.

استاندار سمنان ضرب الاجل برای اعلام وضعیت جذب اعتبارات دستگاه های اجرایی تعیین کرد و اظهار داشت: زمان این مهلت تا روز چهارشنبه هفته جاری است.

کولیوند خواستار رصد جذب اعتبارات در استان سمنان به صورت مستمر شد و تصریح کرد: این باعث اجرای پروژه های عمرانی در راستای توسعه استان سمنان خواهد شد.

وی تاکید کرد: عدم اعلام جذب اعتبارات از سوی دستگاه ها در مدت مشخص شده به منزله آمادگی برای جذب کامل اعتبارات منظور خواهد شد.