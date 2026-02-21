 کلینیک جامع سلامت زنان ایلام نیازمند ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی ظهر شنبه در بازدید از کلینیک در حال ساخت سلامت زنان در ایلام با تأکید بر لزوم تکمیل زیرساخت‌های حیاتی حوزه سلامت، اظهار کرد: این کلینیک در حوزه تخصصی غربالگری سرطان و درمان ناباروری فعال خواهد بود.

فلاحی که پیشتر کلنگ این پروژه مهم را به زمین زده بود، ضمن بررسی روند پیشرفت فیزیکی، بر فوریت تأمین اعتبارات مورد نیاز تأکید کرد.

وی عنوان کرد: بر اساس اعلام مسئولین پروژه، برای تکمیل بخش‌های عمرانی کلینیک حدود ۵۰ میلیارد تومان و برای تأمین تجهیزات تخصصی مورد نیاز، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است.

فلاحی با نگاهی به موقعیت استراتژیک استان، پتانسیل ویژه این مرکز را مورد توجه قرار داد و گفت: مرکز درمان ناباروری ایلام این ظرفیت را دارد که علاوه بر پوشش استان‌های همجوار، به قطب گردشگری سلامت با جذب بیماران از کشور عراق تبدیل شود.

نماینده مردم ایلام در همین راستا، قول پیگیری جدی برای تأمین اعتبارات لازم از طریق رایزنی در سطوح ملی را برای تحقق این چشم‌انداز اقتصادی و درمانی داد.

تکمیل این پروژه جامع، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات بهداشت و درمان تخصصی بانوان و زوجین نابارور در استان ایلام خواهد داشت.