مسئولان نباید جبهه فرهنگی را به بهانه شرایط جنگی رها کنند

حجت‌الاسلام محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به یمن ولادت پیامبر رحمت(ص) و فرزند بزرگوارشان امام جعفر صادق(ع)، امیدواریم دل‌های همه مؤمنان با فتح و نصرت جبهه حق شاد شود.

وی افزود: بیست‌وششم مردادماه سالروز آغاز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی است و باید همواره از مجاهدت‌ها، ایثار و مقاومت این عزیزان در دوران اسارت تجلیل و قدردانی شود.

امام‌جمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: خداوند در آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ» به مؤمنان تأکید می‌کند که دشمنان نزدیک خود را مورد غفلت قرار ندهند و مفسران از روح این آیه استفاده کرده‌اند که هر عاملی که جامعه اسلامی را در معرض خطر قرار دهد، باید مورد توجه و مقابله قرار گیرد.

رضایی تصریح کرد: این مقابله تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز باید تهدیدها و آسیب‌ها مورد توجه قرار گیرد و اگر افرادی بخواهند از شرایط خاص کشور برای تأمین منافع شخصی خود سوءاستفاده کنند، باید با این مسئله مقابله شود.

وی بیان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست در کنار تقابل نظامی، جنگ فرهنگی را نیز دنبال می‌کنند و موضوع حجاب و عفاف یکی از عرصه‌هایی است که دشمن برای ضربه زدن به فرهنگ جامعه مورد توجه قرار داده است.

امام‌جمعه موقت اردستان ادامه داد: مسئولان و مردم نباید از جبهه فرهنگی غافل شوند و حتی اگر در شرایط کنونی امکان رسیدن به همه اهداف مورد نظر در موضوع حجاب و عفاف وجود نداشته باشد، نباید به گونه‌ای عمل شود که تصور شود این موضوع به دلیل شرایط جنگی به حال خود رها شده است.

رضایی اضافه کرد: یکی از خواسته‌های مردم توجه جدی به موضوع عفاف، حیا و حجاب در جامعه است و مسئولان باید در سخنان و رفتار خود به این مسئله توجه داشته باشند؛ چراکه ممکن است برخی افراد نسبت به اهداف و نقشه‌های دشمن در زمینه ترویج بی‌حجابی و بدحجابی آگاهی نداشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که از این آیه شریفه استفاده می‌شود، ضرورت برخورداری مؤمنان از شجاعت، صلابت و اقتدار است؛ کافی نیست که قدرت و شجاعت تنها در درون انسان وجود داشته باشد، بلکه باید این صلابت و توانمندی به دشمن نیز نشان داده شود.

امام‌جمعه موقت اردستان تصریح کرد: در تاریخ اسلام نمونه‌های متعددی از نمایش اقتدار مسلمانان وجود دارد؛ از جمله در جریان طواف مسلمانان پس از صلح حدیبیه که پیامبر اکرم(ص) دستور دادند بخشی از طواف را با سرعت بیشتری انجام دهند تا مشرکان قدرت مسلمانان را مشاهده کنند و همچنین در جریان فتح مکه، گستردگی و اقتدار سپاه اسلام به نمایش گذاشته شد.

رضایی بیان کرد: امروز نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در عمل صلابت و قدرت کشور را به جهانیان نشان داده‌اند و مردم نیز با حضور در میدان، به اهتزاز درآوردن پرچم‌ها و مشت‌های گره‌کرده، ایستادگی و اقتدار خود را به دشمن نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: حضور مردم در این اجتماعات از جهات مختلف عبادت محسوب می‌شود؛ در این مجالس آیات قرآن و روایات اهل‌بیت(ع) بیان می‌شود، فضائل اهل‌بیت(ع) یادآوری شده و برای فرج حضرت ولی‌عصر(عج) دعا می‌شود، بنابراین این اجتماعات تنها یک حضور اجتماعی نیست و دارای ابعاد معنوی و اعتقادی نیز هست.

امام‌جمعه موقت اردستان یادآور شد: امام خمینی(ره) درباره آزادگان و اسرای دوران دفاع مقدس سخنان ارزشمندی داشتند و تأکید می‌کردند که اسرای ایرانی در چنگال دشمن، سرود آزادی سر دادند و در برابر دشمنان بشریت شجاعانه ایستادگی کردند.

رضایی تأکید کرد: آزادگان ما از جمله کسانی هستند که نامشان در تاریخ انقلاب اسلامی و ایران جاودانه خواهد ماند، چراکه در بدترین شرایط اسارت، عزت اسلام، کشور و انقلاب را حفظ کردند و تسلیم دشمن نشدند.

وی یادآور شد: انسان ممکن است از نظر ظاهری در شرایط سخت قرار داشته باشد، اما آنچه انسان را شکست می‌دهد، شکستگی درونی است؛ آزادگان ما در دوران اسارت عزت نفس، امید، افتخار و اقتدار درونی خود را حفظ کردند و در برابر دشمن احساس ذلت نکردند.