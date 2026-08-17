به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد رزمایش مشترک با آمریکا موسوم به سپر آزادی طبق برنامه و موعد مقرر برگزار خواهد شد.

این موضع در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر دستور او به پیت هگست، وزیر جنگ این کشور برای کاهش تعداد این رزمایش ها مطرح شد.

وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که این رزمایش از ۱۷ تا ۲۷ اوت برگزار خواهد شد و هدف آن تقویت آمادگی دفاعی مشترک سئول و واشنگتن از طریق تمرین سناریوهای واقعی بر اساس الگوهای جنگی و تحولات امنیتی اخیر است.

دونالد ترامپ پیشتر در پیامی در شبکه تروث سوشال اعلام کرده بود که دستور کاهش چشمگیر این رزمایش ها را صادر کرده است. او این رزمایش ها را پرهزینه دانست و گفت آنها پیام نامناسب و خصمانه ای به کره شمالی ارسال می کنند.