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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۵

۳۸۲۹ داوطلب کنکور سراسری ۱۴۰۵در حوزه دانشگاه کاشان رقابت می‌کنند

۳۸۲۹ داوطلب کنکور سراسری ۱۴۰۵در حوزه دانشگاه کاشان رقابت می‌کنند

کاشان - معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان از برگزاری آزمون کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ با رقابت ۳۸۲۹ داوطلب هم‌زمان با بقیه حوزه‌های امتحانی سراسر کشور در دانشگاه کاشان خبر داد.

بهرام خوشنویسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: داوطلبان رقابت در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در کاشان در سه نوبت صبح و بعد از ظهر پنج شنبه مورخ ۲۹ مرداد و جمعه صبح ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی تعداد کل داوطلبان گروه علوم تجربی در روز پنج شنبه صبح را ۱۴۷۴ نفر عنوان و ابراز کرد: از این تعداد ۹۹۷ نفر زن و ۴۷۷ نفر مرد هستند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان تصریح کرد: آزمون گروه آزمایشی هنر نیز عصر پنج شنبه با تعداد ۲۷۶ داوطلب (۲۱۰ نفر زن و ۶۶ نفر مرد) برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: تعداد کل داوطلبان گروه زبانهای خارجی پنج شنبه عصر ۳۳۳ نفر هستند که ۲۴۰ نفر زن و ۹۳ نفر مرد می‌باشند.

خوشنویسان تعداد کل داوطلبان گروه علوم انسانی را ۱۱۸۷ داوطلب ذکر کرد و افزود: از این تعداد ۸۱۶ داوطلب زن و ۳۷۱ نفر مرد هستند که در صبح روز جمعه ۳۰ مرداد با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی گفت: آزمون گروه ریاضی فنی نیز، در صبح جمعه با رقابت ۵۵۹ داوطلب ۱۹۹ داوطلب زن و ۳۶۰ نفر مرد برگزار می شود.

کد مطلب 6918568

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