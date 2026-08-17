بهرام خوشنویسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: داوطلبان رقابت در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در کاشان در سه نوبت صبح و بعد از ظهر پنج شنبه مورخ ۲۹ مرداد و جمعه صبح ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی تعداد کل داوطلبان گروه علوم تجربی در روز پنج شنبه صبح را ۱۴۷۴ نفر عنوان و ابراز کرد: از این تعداد ۹۹۷ نفر زن و ۴۷۷ نفر مرد هستند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان تصریح کرد: آزمون گروه آزمایشی هنر نیز عصر پنج شنبه با تعداد ۲۷۶ داوطلب (۲۱۰ نفر زن و ۶۶ نفر مرد) برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: تعداد کل داوطلبان گروه زبانهای خارجی پنج شنبه عصر ۳۳۳ نفر هستند که ۲۴۰ نفر زن و ۹۳ نفر مرد می‌باشند.

خوشنویسان تعداد کل داوطلبان گروه علوم انسانی را ۱۱۸۷ داوطلب ذکر کرد و افزود: از این تعداد ۸۱۶ داوطلب زن و ۳۷۱ نفر مرد هستند که در صبح روز جمعه ۳۰ مرداد با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی گفت: آزمون گروه ریاضی فنی نیز، در صبح جمعه با رقابت ۵۵۹ داوطلب ۱۹۹ داوطلب زن و ۳۶۰ نفر مرد برگزار می شود.