به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خراسانشمالی در نامهای خطاب به محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خواستار برگزاری جلسه دانشگاهی با حضور وی و شماری از فعالان دانشگاهی برای گفتوگو درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز شد.
در متن این نامه آمده است:
جناب آقای محمدمهدی شهریاری، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
احتراماً به استحضار میرساند اخیراً اخباری مبنی بر بررسی و تصویب کلیات طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اطلاعرسانی شده است. از سویی دیگر اخباری نیز مبنی بر به پیش رفتن مذاکرات میان ایران و عمان بر سر چگونگی بازگشایی تنگه هرمز توسط تیم مذاکراتی کشور در حال مخابره است.
۱. با توجه به ضرورت تصویب موافقتنامههای بینالمللی در مجلس شورای اسلامی، نسبت این طرح در دست بررسی مجلس، با توافق در دست انجام توسط تیم مذاکرهکننده کشور، چگونه قابل تبیین است؟ آیا تصویب کامل این طرح پیش از نهایی شدن توافق ایران با عمان ضرورت ندارد؟
۲. همچنین با توجه به نکات رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ به مناسبت روز ملی خلیج فارس که «ایران اسلامی با شُکر عملی نعمت اِعمال مدیریت بر تنگه هرمز، منطقهی خلیج فارس را ایمن خواهد کرد و بساط سوء استفادههای دشمن متخاصم را از این آبراه برخواهد چید. قواعد حقوقی و اِعمال مدیریت جدید تنگه هرمز، آسایش و پیشرفت را به نفع همهی ملّتهای منطقه رقم خواهد زد و مواهب اقتصادی آن، دل ملّت را شاد خواهد کرد؛ بِاِذنِ الله وَلَو کَرِهَ الکافرون» چارچوبهای اساسی مدنظر شما به عنوان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تحقق اِعمال مدیریت بر تنگه هرمز مبتنی بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب شامل چه مواردی است؟
با توجه به گمانهزنیهای متعدد در رسانهها و در میان افکار عمومی پیرامون موارد فوقالذکر و اظهارات وقیحانه رئیسجمهور دولت تروریستی آمریکا پیرامون مدیریت و حاکمیت تنگه هرمز، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خراسانشمالی اعلام مینماید آمادگی دارد زمینه برگزاری جلسه دانشگاهی با حضور جنابعالی برای گفتگو پیرامون موارد فوقالذکر با حضور شماری از فعالان دانشگاهی را فراهم نماید تا علاوه بر آگاهیبخش دقیق، زمینه ابهامآفرینیهای رسانهای و مجازی مرتفع گردد.
پیشاپیش از حسن توجه شما به این درخواست فعالان دانشجویی سپاسگزاریم.
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