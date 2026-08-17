به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان‌شمالی، حمیدرضا کفاش اظهار کرد: شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اسفراین به پرونده قاچاق دام به ارزش یک میلیارد و ۳۶۶ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌شمالی افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و نداشتن مجوز قانونی از دامپزشکی، اتهامات وارده را محرز دانست و علاوه بر ضبط دام‌های کشف‌شده، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۳۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی ادامه داد: پلیس آگاهی شهرستان آشخانه در بازرسی از یک خودروی باری، دام‌ها را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.