اشکدان قاجاری در ویترین چهلستون؛ آغاز طرح معرفی ماهانه اشیای تاریخی

مصطفی هادیپور، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مجموعه با توجه به برخورداری همزمان از جایگاه پایگاه میراث جهانی و ظرفیت موزهای، برنامهای را برای معرفی منظم اشیای تاریخی و فرهنگی موجود در مجموعه و بهرهگیری از این ظرفیت برای معرفی بخشی از میراث فرهنگی اصفهان در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: پیش از تبدیل چهلستون به پایگاه میراث جهانی در دهه ۹۰، موزه مردمشناسی در این مجموعه فعال بود و تعدادی از اشیا نیز در آن نگهداری میشد که به صورت دورهای در معرض نمایش قرار میگرفت.
مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ موزه چهلستون با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان اصفهان در حوزه اشیای تاریخی و فرهنگی، بناها، بافتهای تاریخی و تزئینات وابسته به معماری گفت: مجموعه چهلستون به عنوان بنایی متعلق به دوره صفوی، با نقاشیها و تزئینات فاخر، گرهچینی، معرق و معقلی، خود واجد ظرفیت موزهای قابل توجهی است و میتواند بخشی از میراث فرهنگی اصفهان را نمایندگی کند.
هادیپور ادامه داد: یکی از برنامهها و اهداف پایگاه از زمان آغاز فعالیت، معرفی حداقل چهار شیء در هر ماه است تا از این طریق مجموعه چهلستون، تاریخ و فرهنگ اصفهان، میراث ملموس و ناملموس، پیشینه، آداب و رسوم و البسه به مخاطبان معرفی شود.
وی تصریح کرد: این برنامه محدود به اشیای موجود در مجموعه نیست و در مواردی که امکان داشته باشد، پس از معرفی، اشیا به صورت دورهای نیز به نمایش گذاشته خواهند شد.
مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ موزه چهلستون اصفهان، معرفی اشیای تاریخی را ظرفیتی برای افزایش جذابیت مجموعه و جذب گردشگران دانست و گفت: در پیک سفر، چهلستون گردشگران زیادی را به خود اختصاص داده و میزان فروش بلیت و تعداد بازدیدکنندگان در تعطیلات دو هفته اخیر نیز نشاندهنده استقبال قابل توجه گردشگران از این مجموعه بوده است.
وی افزود: با توجه به خنکتر شدن هوا، فضای سبز مجموعه، حوضها و آبنماها، دسترسیها و زیرساختهای گردشگری استان، چهلستون از شرایط مناسبی برای پذیرش گردشگران بیشتر برخوردار است.
هادیپور درباره اقدامات انجامشده برای آمادهسازی مجموعه نیز اظهار کرد: جنگ رمضان موجب شد برخی برنامهها به تعویق بیفتد، اما اقداماتی در حوزه زیرساختها از جمله نمازخانه، حوض و آبنما، هرس و پایش درختان و درختچهها و رسیدگی به آسیبهای واردشده به بخشهایی از مجموعه انجام شده است.
وی ادامه داد: پایدارسازیهای مقطعی و موضعی نیز انجام شده و با توجه به اقدامات صورتگرفته، پایگاه برای استقبال از گردشگران بیشتر آمادگی دارد.
مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ موزه چهلستون اصفهان با اشاره به آغاز برنامه معرفی اشیای تاریخی گفت: از هفتههای گذشته این برنامه در دستور کار قرار گرفته و همکاران پایگاه تاکنون روی دو شیء کار کردهاند. طراحی گرافیکی معرفی اشیا نیز توسط همکاران پایگاه انجام شده و این محتوا برای استفاده در استان و ارسال به تهران در حال آمادهسازی است.
هادیپور هدف از این برنامه را افزایش شناخت مخاطبان نسبت به اشیای تاریخی و فرهنگی عنوان کرد و افزود: انتظار میرود معرفی این اشیا زمینه بازدید بیشتر گردشگران از مجموعه در ادامه فصل تابستان را فراهم کند و از این طریق به اقتصاد استان و تقویت اقتصاد گردشگری اصفهان کمک شود.
وی همچنین از پیگیری برنامههای مرتبط با رونق اقتصادی در پایگاه خبر داد و گفت: ساماندهی واگذاریهایی که پیش از این انجام شده، در دستور کار قرار دارد و مکاتبات لازم نیز صورت گرفته است. این موضوع قرار است با همکاری حوزه سرمایهگذاری در هفتههای آینده پیگیری و به نتیجه برسد.
اشکدان قاجاری؛ نخستین شیء منتخب برای معرفی
مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ موزه چهلستون اصفهان درباره نخستین شیء انتخابشده برای معرفی اظهار کرد: یک اشکدان شماره یک متعلق به اواخر دوره قاجار که در مجموعه چهلستون نگهداری میشود، نخستین شیء منتخب این برنامه است.
وی افزود: اشکدانها بطریهای شیشهای تزئینی بودهاند و نمونههایی از شیشهگری ایرانی که در سدههای ۱۰ و ۱۱ هجری و دوره شاه عباس یکم در استان اصفهان متداول بوده، به شمار میروند.
هادیپور درباره نامگذاری این اشیا توضیح داد: نام اشکدانها از شکل دهانه آنها گرفته شده که به چشم، صورت و اشک شباهت دارد. همچنین پیچیدگی گردنه اشکدان در جلوگیری از تبخیر مایعات و نگهداری مایعاتی که قابلیت تبخیر بالایی داشتهاند، کاربرد داشته است.
وی گفت: نمونه موجود در مجموعه چهلستون به رنگ فیروزهای است و پس از معرفی، این اشیا به صورت دورهای نیز در معرض نمایش قرار خواهند گرفت.
پیگیری برای آغاز مرمتهای تخصصی چهلستون
مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ موزه چهلستون اصفهان در ادامه به اقدامات حفاظتی و مرمتی انجامشده در مجموعه اشاره کرد و گفت: چهلستون با اقدامات گستردهای که توسط پایگاه و با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان، دفتر فنی اداره کل و معاونت میراث فرهنگی انجام شده، به یک ثبات نسبی رسیده است.
هادیپور افزود: پیگیری برای جذب اعتبارات همچنان ادامه دارد و هدف این است که با تأمین اعتبار، اقدامات مرمتی تخصصی و شاخص در مجموعه آغاز شود.
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