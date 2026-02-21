بازدید سراج از ندامتگاه کرج؛ تاکید بر رسیدگی سریع به متهمان اغتشاشات

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر امروز از ندامتگاه مرکزی کرج بازدید کرد.
سراج، در این بازدید ضمن دیدار چهرهبهچهره و گفتگو با مددجویان و تعدادی از متهمان اغتشاشات اخیر، به درخواستهای آنها رسیدگی و دستورهای لازم را صادر کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر در این بازدید تاکید کرد: متهمان اغتشاشات که مرتکب جرایم خشن نشدهاند و امنیّت جامعه را هدف قرار ندادهاند، باید سریعتر تعیین تکلیف شوند و در رسیدگی به پرونده این زندانیان دو مؤلفه سرعت و دقّت در نظر گرفته شود.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه در ادامه بر رسیدگی سریع و دقیق به پرونده متهمان و لزوم رعایت حقوق قانونی مددجویان تأکید کرد.
وی همچنین شرایط نگهداری زندانیان، وضعیت بهداشت و درمان، تغذیه، فعالیّتهای فرهنگی و اشتغال مددجویان را مورد بررسی قرار دارد و در جریان وضعیت پرونده مددجویان و متهمان اغتشاشات اخیر قرار گرفت.
