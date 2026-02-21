۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴

بازدید سراج از ندامتگاه کرج؛ تاکید بر رسیدگی سریع به متهمان اغتشاشات

بازدید سراج از ندامتگاه کرج؛ تاکید بر رسیدگی سریع به متهمان اغتشاشات

دبیر ستاد حقوق بشر به دستور رئیس دستگاه قضا و با هدف نظارت میدانی بر وضعیت زندان‌ها و تسریع در رسیدگی به امور قضایی و پرونده مددجویان، از ندامتگاه مرکزی کرج بازدید کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر امروز از ندامتگاه مرکزی کرج بازدید کرد.

سراج، در این بازدید ضمن دیدار چهره‌به‌چهره و گفتگو با مددجویان و تعدادی از متهمان اغتشاشات اخیر، به درخواست‌های آنها رسیدگی و دستورهای لازم را صادر کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر در این بازدید تاکید کرد: متهمان اغتشاشات که مرتکب جرایم خشن نشده‌اند و امنیّت جامعه را هدف قرار نداده‌اند، باید سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و در رسیدگی به پرونده این زندانیان دو مؤلفه سرعت و دقّت در نظر گرفته شود.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در ادامه بر رسیدگی سریع و دقیق به پرونده متهمان و لزوم رعایت حقوق قانونی مددجویان تأکید کرد.

وی همچنین شرایط نگهداری زندانیان، وضعیت بهداشت و درمان، تغذیه، فعالیّت‌های فرهنگی و اشتغال مددجویان را مورد بررسی قرار دارد و در جریان وضعیت پرونده مددجویان و متهمان اغتشاشات اخیر قرار گرفت.

کد خبر 6755793

