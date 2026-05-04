سراج: حمله به ایران نقض آشکار حقوق بشر و جنایت جنگی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به بررسی ابعاد مختلف جنگ ۱۲ روزه، وقایع تروریستی دی‌ماه ۱۴۰۴ و تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه خصومت آمریکا با جمهوری اسلامی ایران محدود به موضوع هسته‌ای نیست، اظهار داشت: ریشه این دشمنی به استقلال، ماهیت نظام و پیشرفت‌های ملت ایران بازمی‌گردد و این کشور از ابتدای انقلاب تاکنون از هیچ اقدامی علیه ایران فروگذار نکرده است.

سراج با اشاره به حملات صورت‌گرفته در جریان جنگ ۱۲ روزه، این اقدامات را مصداق بارز «تجاوز نظامی» و نقض اصل منع توسل به زور در منشور ملل متحد دانست و افزود: این حملات همچنین اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جمله تمایز، تناسب و احتیاط در حمله را به‌طور گسترده نقض کرده است.

وی ادامه داد: در جریان این حملات، علاوه بر تأسیسات هسته‌ای و نظامی، زیرساخت‌های غیرنظامی، مناطق مسکونی، مراکز درمانی، امدادی و حتی رسانه‌ای هدف قرار گرفتند که این موضوع نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل به قواعد بین‌المللی است.

به گفته معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، در این حملات بیش از ۱۱۰۰ شهروند ایرانی از جمله زنان، کودکان و نخبگان علمی به شهادت رسیده و بیش از ۵۶۰۰ نفر نیز مجروح شدند. همچنین چندین بیمارستان، پایگاه‌های اورژانس، آمبولانس‌ها و ساختمان‌های مرتبط با خدمات امدادی مورد حمله قرار گرفتند.

سراج با اشاره به حمله به زندان اوین، این اقدام را نمونه‌ای آشکار از جنایت جنگی دانست و گفت: در این حمله ده‌ها نفر از جمله زندانیان، کارکنان و حتی افراد غیرمرتبط جان خود را از دست دادند.

وی تأکید کرد: در جریان این تجاوز، حقوق اساسی متعددی از جمله حق حیات، حق سلامت، امنیت فردی، حقوق زندانیان و آزادی بیان به‌طور گسترده نقض شده و این موارد قابل پیگیری در مراجع بین‌المللی است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات نشان می‌دهد که دشمنان جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حوزه نظامی، در عرصه‌های حقوقی، رسانه‌ای و روانی نیز به دنبال افزایش فشارها هستند، اما این اقدامات با پیگیری‌های حقوقی و ایستادگی ملت ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند.