۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

ماجرای تنش در دانشگاه شریف چه بود

برگزاری همزمان مراسم عزاداری و تحصن سکوت در دانشگاه صنعتی شریف، با تبدیل تجمع معترضان به شعارهای ساختارشکنانه و درگیری با عزاداران، به تنش در فضای دانشگاه انجامید.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با بازگشایی دانشگاه‌ها در نیمسال دوم تحصیلی، امروز مراسم گرامیداشت چهلم جان‌باختگان حوادث دی‌ماه در شماری از دانشگاه‌های کشور برگزار شد.

این مراسمات در دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران با برپایی دسته عزاداری و شعارهای ضد آمریکایی دانشجویان همراه بود.

در دانشگاه صنعتی شریف، همزمان با برگزاری مراسم عزاداری در اطراف مسجد دانشگاه، گروهی دیگر تحصن سکوت برگزار کردند. بنا بر گزارش‌ها، تحصن سکوت از حوالی اذان ظهر به تجمعی همراه با سردادن شعارهای ساختارشکنانه تبدیل و در ادامه با حمله به عزاداران فضا متشنج شد.

بر اساس همین گزارش‌ها، در جریان این درگیری، برخی افراد از میان تجمع‌کنندگان به سمت عزاداران حمله‌ور شده و اقدام به سنگ‌پراکنی کردند که باعث آسیب به دانشجویان عزادار شد.

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز تنها گزارش‌هایی از تنش‌های محدود و کوتاه‌مدت منتشر شده که پایان یافته است.

در این میان، برخی رسانه‌های خارج‌نشین از جمله اینترنشنال با انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی، تلاش کردند فضای تنش را به خیابان کشیده اما خیلی زود مشخص شد که تصویر منتشر شده جعلی و مربوط به گذشته است.

    • IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      اوناییکه سنگ پرانی کردن و آسیب زدن مجازاتشان کنید تا درس بگیرن وبرای بقیه عبرت بشه.یعنی چه بگو به شما چه ربطی داره آخه زود حمله ور میشید به دیگران
    • ناشناس IR ۰۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      اصلا نیازی به عزاداری نبود یه اتفاق امنیتی در ۱۸و ۱۹ دی اتفاق افتاد باید ازلحاظ سیاسی و امنیتی به ویژه بررسی و ریشه یابی شود برای جلوگیری از تکرار چرا که موساد و سیا از نظر پروژه های امنیتی قوی هستند قرار نیست هرروز در هرکجا یه مراسم به این بهانه جور شود و همان هم دستاویز یه سری ناهنجاری جدیدی شود
    • IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      هدف رفع مشکلات اقتصادی است. با جامعه‌ی ملتهب و ناآرام حل مشکلات اقتصادی معنا پیدا نمی‌کند. تو رو خدا فضا را ملتهب و ناآرام نکنید و هدف داشته‌باشید. من برم زدوخورد کنم بعد چی؟
    • فدایی ایران IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      این هایی که اغتشاش کردن و سنگ پرتاب کردن و شعار علیه رهبری دادند و علنی طرفداری سلطنت پهلوی کردند و پرچم شیر خورشید و بلند کردند اولا فوری اخراج کنن و بعد به اشد مجازات برسونن. همچنین در مجامع بین الملل علیه شبکه صهیونیستی اینترنشنال که باعث شستشوی مغزی اقشار بی فکر جامعه شده و علیه رضا پهلوی که باعث ایجاد آشوب در کشور شده شکایت کنن.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها