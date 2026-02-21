ماجرای تنش در دانشگاه شریف چه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با بازگشایی دانشگاه‌ها در نیمسال دوم تحصیلی، امروز مراسم گرامیداشت چهلم جان‌باختگان حوادث دی‌ماه در شماری از دانشگاه‌های کشور برگزار شد.

این مراسمات در دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران با برپایی دسته عزاداری و شعارهای ضد آمریکایی دانشجویان همراه بود.

در دانشگاه صنعتی شریف، همزمان با برگزاری مراسم عزاداری در اطراف مسجد دانشگاه، گروهی دیگر تحصن سکوت برگزار کردند. بنا بر گزارش‌ها، تحصن سکوت از حوالی اذان ظهر به تجمعی همراه با سردادن شعارهای ساختارشکنانه تبدیل و در ادامه با حمله به عزاداران فضا متشنج شد.

بر اساس همین گزارش‌ها، در جریان این درگیری، برخی افراد از میان تجمع‌کنندگان به سمت عزاداران حمله‌ور شده و اقدام به سنگ‌پراکنی کردند که باعث آسیب به دانشجویان عزادار شد.

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز تنها گزارش‌هایی از تنش‌های محدود و کوتاه‌مدت منتشر شده که پایان یافته است.

در این میان، برخی رسانه‌های خارج‌نشین از جمله اینترنشنال با انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی، تلاش کردند فضای تنش را به خیابان کشیده اما خیلی زود مشخص شد که تصویر منتشر شده جعلی و مربوط به گذشته است.