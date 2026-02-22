بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه شریف پیرامون اتفاقات روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه شریف پیرامون آشوبهای روز شنبه ۲ اسفندماه در این دانشگاه بیانیهای را منتشر کرد که به شرح زیر است:
صحنه دیروز دانشگاه؛ شاهد سرکشی و یاغیگری قشری بود که خود را عزادار خونهای ریخته شده حوادث دیماه می دانست اما قاتل جان جوانهای وطن را فراموش کرده بود و وقیحانه فریاد حمایت از خاندان منفور پهلوی سر میداد. فریادهای متناقض این گروه در تمام صفحات تاریخ بیسابقه است که چگونه شعار مرگ بر دیکتاتور را چند لحظه بعد از سلطنتطلبی و شعار جاوید شاه میدهید؟
امروز برخی نشان دادند وقاحت مرز ندارد. چاقو کشی و یورشهای بیمهابایشان را گردن نمیگرفتند و شکستن سر بقیه دانشجوها را نمایشی تلقی میکردند. این قماش هیجانزده اگر جوابی برای تناقضات مکررشان نداشتند به فحاشی و الفاظ رکیک رو میآوردند تا این آخرین سنگر برای زیست خائنانهشان باشد؛ که این زیست خائنانه با حضور باشکوه دانشجویان آگاه به پایان رسیده است.
جریانی که هر کسی غیر از خود را تمامیتخواه میداند تاب تحمل پرچم کشوری را که مقابل تمام استکبارات جهانی ایستاده را نداشت و به پرچم کشور حملهور شد، سرود «ای ایران» را «هو» کرد بر بیوطنی خود اصرار ورزید و همین باعث آغاز التهاب در صحن دانشگاه صنعتی شریف شد.
صحنه تلخ دانشگاه، اما توهین به خونهای به ناحق ریخته شده بود، جماعتی مجددا تمامیتخواه که تاب شنیدن صدای اذان ۱۴۰۰ ساله را نداشتند و گویی عزاداریشان یادشان رفته باشد شروع به کف و سوت برای توهین به اذان، عزاداری و شعور خود کردند.
و در آخر؛ ما دانشجویان دانشگاه شریف همچنان عزادار خونی از جوانانمان هستیم که دستمایه نفاق و انشقاق ملت ایران شد. دشمن اگر بخواهد باز هم دانشگاه را بستر هنجارشکنی کند باید بداند ما همچنان نخواهیم گذاشت به خون شهدا توهین و آرمانهای انقلاب خدشهدار شوند. دانشجوی آگاه و بیدار همچنان خود را متولی صحنه دانشگاه دانسته و از سواستفاده دشمنان جلوگیری خواهد کرد، انشاء الله.
