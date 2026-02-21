به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح شنبه با حضور استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان، ۱۴ نفر از مدالآوران طلا، نقره و برنز المپیادهای علمی کشور و هفت رتبه برتر کنکور در استان مورد تقدیر قرار گرفتند.
محمدمهدی ایزدخواه، رییس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی در این مراسم بیان کرد: بنیاد ملی نخبگان تأکید دارد رتبههایی که وارد مسیر نخبگی میشوند، به صورت ویژه از سوی مقام عالی دولت در استان مورد تقدیر قرار گیرند.
وی با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان برای پرورش استعدادها و هدایت تخصص و توانمندی نخبگان برنامههای متنوعی تدارک دیده است، ادامه داد: با شبکهسازی و ایجاد ارتباط میان نخبگان در سطح استان و کشور، زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر آنان از ظرفیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه فراهم میشود.
ایزدخواه ادامه داد: برای حمایت از نخبگان در حوزههایی نظیر تسهیلات مرتبط با خدمت نظام وظیفه، حمایتهای فرهنگی از جمله بیمه تکمیلی و موضوع مسکن ـ که با حمایت استاندار در استان تقویت شده ـ برنامههایی پیشبینی شده است.
وی با تأکید بر اینکه این جوایز صرفاً جنبه شخصی ندارند، گفت: دریافت این عناوین یک مسئولیت اجتماعی برای نخبگان ایجاد میکند تا بهعنوان پیشرانان و الگوهای نسل جوان، اراده، نوآوری و خلاقیت خود را در مسیر حل مسائل کشور به کار گیرند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی با اشاره به جوایز عالیتر این بنیاد افزود: «جایزه دکتر کاظمی آشتیانی» برای اساتید دانشگاه و برگزیدگان حوزه ثبت اختراع و فعالیتهای فناورانه و همچنین «جایزه علامه طباطبایی» از جمله سطوح عالی حمایتهاست و مسیری که امروز این برگزیدگان در آن قرار گرفتهاند، میتواند مقدمهای برای دستیابی به این جایگاهها و اثرگذاری ملی و بینالمللی در تولید علم باشد.
ایزدخواه با بیان اینکه تاکنون ۶۰۰ برگزیده از جوایز مختلف بنیاد در سطح استان شناسایی شدهاند، گفت: شماری از این نخبگان در دانشگاههای برتر کشور از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشغول تحصیل هستند که این موضوع افتخاری برای استان محسوب میشود و باید از این ظرفیت در سطح ملی بهرهبرداری شود.
وی پیشنهاد برگزاری نشستهایی با نخبگان استان مقیم تهران را مطرح کرد و گفت: با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان میتوان در حوزههایی نظیر تسهیل امریه بنیاد و سایر حمایتها، تعاملات مؤثرتری برقرار کرد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی با اشاره به اجرای «طرح دانا» برای دانشآموختگان ممتاز رشتههای پزشکی و داروسازی افزود: این افراد میتوانند دوره طرح نیروی انسانی خود را در مراکز تحقیقاتی بگذرانند.
وی ادامه داد: همچنین جذب نخبگان در بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان مسیری فراهم و قابل تقویت است که با حمایتهای استانداری در حوزه اشتغال و کارآفرینی میتواند پررنگتر شود.
