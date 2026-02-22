به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی دادگستر نیا دستیار رسانه‌ای وزیر و مدیر روابط عمومی وزارت علوم در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: سوگواری حق همۀ گروه‌های دانشجویی‌ست. عقل سلیم می‌گوید بدون خشونت حق یکدیگر را به رسمیت بشناسیم؛ دانشگاه اگر محیط عقلانیت نباشد کجا باید رعایت حقوق و اختلاف نظرها را تمرین کرد؟ وزارت علوم، با کمک دانشجویان و دیگر ذی‌نفعان اجازه نمی‌دهد محیط دانشگاه ناامن شود.

دانشگاه با حضور دانشجویان زنده است؛ بسیاری می‌خواهند دانشگاه بسته و مجازی باشد. با تمرین عقلانیت، مدارا و ضوابط دانشگاهی می‌توان دگرپذیری را بیش از گذشته به نمایش گذاشت.