هشدار نماینده بیرجند درباره تضعیف صنعت مرغداری در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی عصر شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به جایگاه مهم صنعت مرغداری خراسان جنوبی اظهار کرد: این صنعت در شرایط دشوار اقتصادی پیشتاز بوده و باید از آن به‌طور جدی حمایت شود تا دچار آسیب نشود.

وی با بیان اینکه برخی استان‌های همجوار در حال پیشی گرفتن در حوزه تولید هستند، افزود: اگر مشکلات موجود برطرف نشود، حتی بهبود شرایط نیز ممکن است نتواند خسارت‌های واردشده را جبران کند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه‌های مرغداران گفت: گزارش‌هایی از حذف برخی گله‌ها دریافت کرده‌ایم که نشان‌دهنده فشار شدید اقتصادی بر تولیدکنندگان است و لازم است این موضوع به‌طور فوری مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی یکی از مشکلات اصلی را نحوه توزیع نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه عنوان کرد و ادامه داد: مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی واحدها نهاده را به‌طور کامل دریافت می‌کنند اما برخی دیگر تنها درصد اندکی دریافت دارند. این نابرابری موجب نارضایتی شدید مرغداران شده است.

وی تأکید کرد: توزیع نهاده باید عادلانه و شفاف باشد و از انتقال یا فروش آن به سایر مناطق جلوگیری شود، زیرا این موضوع اعتماد تولیدکنندگان را خدشه‌دار می‌کند.

نماینده مجلس همچنین به کاهش توان مالی فعالان این بخش اشاره کرد و گفت: صنعت دام و طیور به دلیل کمبود نقدینگی در حال تضعیف است و تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت به چند برابر سرمایه در گردش گذشته نیاز دارند.

هاشمی افزود: انحصار در واردات نهاده‌ها و همچنین در حوزه صادرات، مشکلات این صنعت را تشدید کرده و موجب نگرانی جدی فعالان شده است.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه صادرات محصولات طیور، خواستار تقویت این روند و خروج آن از حالت انحصاری شد و گفت: گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه محصولات از مرغداران به‌صورت اقساطی خریداری و به‌صورت نقدی صادر می‌شود، اما مطالبات تولیدکنندگان به‌موقع پرداخت نمی‌شود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی بر لزوم حمایت نظام بانکی تأکید کرد و افزود: افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌تواند نقش مهمی در حفظ ظرفیت‌های موجود داشته باشد.

هاشمی در پایان با تقدیر از همکاری مسئولان و فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی و مجمع نمایندگان استان آمادگی دارند پیشنهادهای ملی مطرح‌شده را پیگیری و در دستور کار قرار دهند تا مشکلات این صنعت راهبردی کاهش یابد.