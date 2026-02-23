تأکید بر نظارت جدی در تنظیم بازار؛ ضرورت تقویت همدلی ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی صبح دوشنبه در شورای اداری بیرجند اظهار کرد: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه عمیق و عملی به مسائل معنوی و قرآنی است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال‌های گذشته در برخی حوزه‌های فرهنگی دچار غفلت شدیم و آثار آن را اکنون در میان نسل نوجوان و جوان مشاهده می‌کنیم، بنابراین لازم است با برنامه‌ریزی منسجم و اهتمام عملی، این خلأها جبران شود.

وی تأکید کرد: خراسان جنوبی همواره در عرصه‌های فرهنگی پیشگام بوده و انتظار می‌رود در رویدادهای مهم فرهنگی نیز همچون گذشته پیشرو و اثرگذار ظاهر شود.



کنگره شهدا؛ رویدادی اثرگذار در تقویت هویت انقلابی

هاشمی با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره شهدا، گفت: کنگره شهدا رویدادی بسیار مهم و اثرگذار است که باید با همان کیفیت مطلوب گذشته دنبال شود.

وی افزود: همه ما وظیفه داریم قدردان خون پاک شهدای باشیم و این قدردانی تنها در سخن خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در عمل و در تصمیم‌گیری‌های اجرایی نمود داشته باشد.

هاشمی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار در دانشگاه‌ها، اظهار کرد: توجه به شهدای گمنام به‌ویژه در محیط‌های دانشگاهی آثار تربیتی و اعتقادی بسیار ارزشمندی برای دانشجویان دارد و می‌تواند در تقویت باورهای دینی و انقلابی نسل جوان نقش‌آفرین باشد.



نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با اشاره به شرایط فعلی کشور، تصریح کرد: امروز در مقطع حساسی قرار داریم و شرایط، شرایطی ویژه است.

وی افزود: مهم آن است که با انسجام، همدلی و مدیریت صحیح از این شرایط عبور کنیم و در این میان نقش مدیران شهرستان‌ها و اعضای شورای اداری بسیار تعیین‌کننده است.

هاشمی تأکید کرد: مردم در این شرایط بیش از هر زمان دیگری به تلاش، جدیت و دلسوزی مدیران نیاز دارند و کوتاهی در انجام وظایف قابل اغماض نخواهد بود.

وی با بیان اینکه همه مشکلات نیازمند اعتبار مالی نیست، گفت: بسیاری از مسائل و مشکلات مردم با پیگیری، نظم، پاسخگویی و اهتمام جدی قابل حل است و الزاماً به بودجه و منابع جدید نیاز ندارد.

هاشمی افزود: مدیری که بتواند در این شرایط مشکلی از مردم را حل کند اما کوتاهی کند، در پیشگاه خداوند متعال مسئول خواهد بود، چراکه این فرصت‌ها به سرعت می‌گذرد و قابل بازگشت نیست.



تأکید بر نظارت جدی در تنظیم بازار

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس به موضوع تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: در آستانه ماه مبارک و ایام پایانی سال، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه تنظیم بازار سنگین‌تر از گذشته است.

وی افزود: در شرایط فعلی هیچ‌گونه کم‌توجهی در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم قابل قبول نیست و دستگاه‌های متولی باید با حساسیت و نظارت بیشتری عمل کنند.

هاشمی تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود، لازم است مدیران با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، از بروز مشکلات معیشتی جلوگیری کنند تا مردم در این ایام دغدغه کمتری داشته باشند.

تقویت همدلی میان مدیران و مردم

وی با تأکید بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری به همدلی میان مدیران و مردم نیاز دارد و هرگونه فاصله‌گرفتن از مطالبات مردم می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد.

هاشمی افزود: توجه مردمی و پاسخگویی به مطالبات عمومی، از مهم‌ترین عوامل عبور موفق از شرایط فعلی است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با اشاره به موضوع توسعه شهرستان‌ها گفت: مدیران شهرستان‌ها باید نگاه ویژه‌ای به توسعه متوازن و پیگیری طرح‌های اولویت‌دار داشته باشند.

هاشمی تأکید کرد: با همدلی، تلاش مضاعف و توکل بر خداوند متعال می‌توانیم از شرایط خاص فعلی عبور کرده و خدمات شایسته‌تری به مردم شریف استان ارائه دهیم.