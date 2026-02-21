۱۸۴ داوطلب در انتخابات شوراهای روستاهای دالخانی ثبت نام کردند

بهنام علیپور در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اتمام مهلت قانونی ثبت‌نام، در مجموع ۱۸۴ داوطلب برای شرکت در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای بخش دالخانی ثبت‌نام خود را نهایی کردند.

وی افزود: از این تعداد، ۱۶۴ نفر مرد و ۲۲ نفر زن هستند که با مراجعه به بخشداری، مراحل نام‌نویسی را تکمیل کرده‌اند.

بخشدار دالخانی با اشاره به پراکندگی این داوطلبان در ۲۵ روستای بخش، مشارکت ثبت‌نام‌کنندگان را بیانگر توجه و حساسیت شهروندان نسبت به مدیریت و توسعه امور محلی دانست.

علیپور همچنین از آغاز روند بررسی سوابق داوطلبان خبر داد و تصریح کرد: بررسی صلاحیت‌ها از سوی پنج مرجع قانونی آغاز شده و این فرآیند به مدت ۱۰ روز ادامه دارد و تا دهم اسفندماه به پایان خواهد رسید.

وی ادامه داد: نتایج نهایی بررسی‌ها ۱۶ فروردین اعلام می‌شود و افرادی که صلاحیت آن‌ها احراز نشود، می‌توانند از ۱۷ تا ۲۰ فروردین اعتراض خود را به هیئت نظارت شهرستان ارائه کنند.