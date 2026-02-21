به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی در نشست وبیناری پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون اول قوه قضاییه، بر ضرورت اجرای کامل تبصره ۳ ماده ۱۴ این قانون تأکید کرد.
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی این تبصره در ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ از سوی هیئت وزیران، اظهار کرد: بر اساس این الزام قانونی، شهرداریها و سازمان نظام مهندسی مکلفند تمامی فرآیندهای مرتبط با صدور پروانههای ساختمانی و ارائه خدمات مهندسی را در بستر سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام دهند.
آسیابی این موضوع را یک تکلیف ملی دانست و افزود: همه استانها باید در کوتاهترین زمان ممکن به سمت اتصال کامل به سامانه ثبت اسناد حرکت کنند، چرا که اجرای این قانون نقش تعیینکنندهای در ساماندهی بازار پیشفروش ساختمان دارد.
رئیس کل دادگستری گلستان هدف اصلی این اقدام را شفافسازی فرآیندهای مشارکت در ساخت و پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی عنوان کرد و گفت: با اجرای این سامانه، ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و برخط انجام میشود و بسیاری از مشکلات ناشی از معاملات غیررسمی و پیشفروشهای فاقد پشتوانه قانونی کاهش مییابد.
وی اظهار کرد: در صورت اتصال کامل شهرداریها و نظام مهندسی به سامانه ثبت، مدیریت اطلاعات پروژههای ساختمانی، صدور استعلامها و نظارت بر معاملات اموال غیرمنقول به شکل هوشمند انجام خواهد شد که این امر در پیشگیری از تخلفات و کاهش دعاوی ملکی تأثیر بسزایی دارد.
آسیابی با بیان اینکه اجرای این طرح در برخی استانهای کشور آغاز شده است، خاطرنشان کرد: در گلستان نیز زیرساختهای لازم برای اتصال در حال فراهم شدن است و لازم است دستگاههای مسئول با هماهنگی بیشتر، روند اجرا را تسریع کنند.
وی نقش شهرداریها و سازمان نظام مهندسی را در تحقق این قانون محوری دانست و افزود: اجرای موفق این تکلیف قانونی، علاوه بر شفافسازی معاملات غیرمنقول، موجب کاهش مراجعات حضوری، تسریع در ارائه خدمات، جلوگیری از سرگردانی مردم در فرآیند استعلامها و ارتقای نظم حقوقی در حوزه ساختوساز و معاملات ملکی در استان خواهد شد.
